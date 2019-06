Colau, "en absoluto neutral" con el independentismo

La cercanía de Ada Colau con el independentismo es irregular, igual porta lazos amarillos asegura que ella votaría en contra de la independencia. Sin embargo, las muestras de apoyo suelen abundar más con los partidarios de la independencia. La muestra de apoyo más reciente se dio ayer al volver a colocar el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, siendo apoyada por los grupos políticos que no la han votado para ser alcaldesa de Barcelona, pero no ha sido la primera vez que ha tenido gestos con los políticos independentistas.

Ya en la votación del 1 de octubre, Colau acabó cediendo varios locales municipales para que sirviesen como colegios electorales. La alcaldesa, al principio, se negó a ceder locales alegando que el Ayuntamiento respetaría el informe del secretario, que rechazaba “prestar” espacios del consistorio. Finalmente, la alcaldesa llegó a un acuerdo con Puigdemont para que se pudiesen usar centros municipales como colegios electorales del referéndum, en el que ella también participó.

Las muestras de apoyo a los políticos independentistas no cesaron y en la Diada de 2018 Colau portó un lazo amarillo en la solapa de su americana. A pesar de que la alcaldesa no participó en la manifestación organizada por la ANC, ya que según ella solo defiende la vía unilateral, sí que participó en los actos institucionales correspondientes al Día de Cataluña y no dudó en llevar un lazo amarillo en la solapa de su americana. En la ofrenda floral Colau, además, recordó a los políticos presos, en concreto a Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, al que definió como “un hombre de cultura y de paz”.

Colau también mostró su apoyo a los políticos independentistas cuando declaró en el juicio del procés. “Se me parte el alma viéndoles en prisión”, dijo la alcaldesa sobre los políticos presos.

Aun así, en su discurso de investidura dijo que no será una alcaldesa independentista o anti-independentista, y, respondiendo a los que la tildan de equidistante, destacó que su postura con este tema no es “para nada neutral”. Además, aseguró que “no descansará” hasta que los “presos políticos sean libres”.