La cocina de Tezanos al descubierto: oculta que la preferencia de los españoles es un gobierno pactado

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sumó este jueves un nuevo capítulo a su sorprendente paso por el organismo publicando una nota de prensa adjunta al estudio que cambiaba drásticamente la lectura que se podía hacer de la preferencia de los españoles ante los pactos postelectorales que se pueden dar tras las elecciones del 28 de abril. Y es que la última encuesta de Tezanos, una vez más, tiene truco.

La pregunta 16 a la que se enfrentaban los encuestados decía: "A la vista de los resultados obtenidos en las elecciones generales del 28 de abril, ¿qué piensa Ud. que habría que hacer ahora?". E inmediatamente después: "¿y qué coalición de Gobierno le gustaría a Ud. que se hiciera, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones generales del 28 de abril?" A la primera pregunta, la opción mayoritaria era un gobierno de coalición entre varios partidos con el 45,2% de los apoyos. Después, con el 38,2%, el partido que ha obtenido más votos y escaños aunque no tenga mayoría absoluta en el Parlamento. Sin embargo, el CIS aseguraba que un 44,1% apostaba por un Gobierno de los socialistas en solitario, la fórmula que el PSOE da preferencia para gobernar en los próximos cuatro años.

Para contentar a Sánchez, la cocina entra en funcionamiento y aplica también el resultado de la pregunta 16A. En dicha cuestión, un 7,9% de los encuestados mantenía la opción de gobierno en solitario. Tezanos suma a los que apoyaban la opción en solitario en ambas encuestas y elimina a los que no dan una respuesta concreta. El barómetro, por tanto, induce a error ya que cuando pregunta únicamente a los que apuestan por una coalición introduce también entre las opciones de respuesta la fórmula de "un Gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales de otros partidos".

MÁS DATOS A GUSTO DE SÁNCHEZ

Al margen de la cocina, los resultados del CIS son extremadamente positivos para Sánchez. La mayoría de los españoles, un 39,6 por

ciento, quiere que el líder del PSOE sea el presidente del Gobierno. Además, Sánchez ha obtenido por vez primera una evaluación superior al aprobado (5,1 puntos) en una encuesta del CIS, en la que el resto de líderes políticos suspenden. Y palo a Cs por su veto al PSOE: más de la mitad de SUS, un 52,8 por ciento, apuesta por un Gobierno de coalición entre varios partidos y, de ellos, un 79,9 por ciento defiende un Ejecutivo de coalición entre su partido y el PSOE. Este dato contrasta con la posición expresada por Rivera, que ha rechazado de plano cualquier apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.

UNA REFORMA DE LA INVESTIDURA PRETENDIDA POR TEZANOS

El CIS también pregunta en su barómetro de mayo por una eventual reforma de la Constitución encaminada a facilitar la formación de gobierno prescindiendo del requisito de la mayoría absoluta, una propuesta avanzada por el director del CIS, José Félix Tezanos, a finales de 2017 en la revista 'Temas para el debate'. "¿Cree usted que habría que reformar la Constitución española, para prescindir del requisito de la mayoría absoluta, para elegir el presidente del Gobierno en el Parlamento español?", pregunta el CIS en su cuestionario, centrado en testar la opinión de los ciudadanos respecto de los partidos políticos y de la reciente campaña de las elecciones generales del 28 de abril. Un 42,6 por ciento de los encuestados considera que habría que reformar la Constitución para prescindir del requisito de la mayoría absoluta en una investidura frente a un 32,9 por ciento que no ve necesaria esta reforma. Uno de cada cuatro encuestados no sabe contestar a la pregunta. Se trata de la primera vez que una encuesta del CIS pregunta por esta cuestión y en este barómetro tan sólo una única pregunta hace referencia a este tema, que no se desarrolla más.

Tezanos proponía en 2017 pasar a un "sistema de doble vuelta" en el que los candidatos que reúnan determinados requisitos, como "el apoyo de un número determinado de diputados", pudieran presentar su proyecto en el Parlamento "sin necesidad de pasar por un derecho de propuesta real", esto es, sin que sea preciso que el Rey les encargue formar Gobierno, como establece actualmente la Constitución. Los dos candidatos que consiguieran más apoyos en la primera votación pasarían a la segunda vuelta, donde sería elegido el que más respaldos recabara. "En este supuesto se podrían formar sin mucha demora gobiernos de 'minoría mayoritaria'" que "obviamente, deberán hacer esfuerzos de consenso si quieren aprobar presupuestos", razonaba Tezanos, que por aquel entonces era miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. El sociólogo justificaba la urgencia de agilizar el proceso de elección del jefe del Gobierno por la "pluralidad política actual", con una mayor fragmentación del Parlamento que ha seguido aumentando con la última irrupción de Vox.