Ciudadanos vs. Vox: historia de un desencuentro

Manuel Valls fue el primero y ha sido el último. El candidato a alcalde de Barcelona impulsado por Ciudadanos encendió la mecha desde este partido en llamar a un "cordón sanitario" contra Vox. Y no, no fue después de las elecciones andaluzas. Hay que remontarse al mes de octubre, en los días previos a aquella manifestación en Alsasua (Navarra) en apoyo a la Guardia Civil.

En aquella ocasión, Valls, en una entrevista al periódico El País, dijo que había que establecer ese "cordón sanitario" tanto frente a la extrema izquierda -"Podemos"-, como ante la extrema derecha -"Vox"-. La respuesta del presidente de esta última formación, Santiago Abascal, no se hizo esperar:

Mira Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo @manuelvalls https://t.co/uboFQRJjwz