Ciudadanos afirma que "hay un compromiso" para eliminar el impuesto al diésel y Podemos lo niega

El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha insistido en que "hay un compromiso" por parte del Gobierno para eliminar "vía enmienda" el impuesto al diésel del anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado, aunque desde el Ejecutivo han desmentido rápidamente esta afirmación.

"Creo que la ministra de Hacienda ayer fue meridianamente clara: no hemos tenido ningún contacto con Cs quienes tenemos que negociar los PGE. Conviene no hacer fetiche de las cosas, esto no está negociado ni está planteado", ha sostenido el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, el encargado junto a María Jesús Montero de negociar las cuentas públicas.

La respuesta de Álvarez ha llegado tan solo unos minutos después de que Cuadrado asegurase en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que existe un compromiso en firme del Ejecutivo con los 'naranjas' para suprimir este impuesto.

El propio Cuadrado ha ido más allá, recordando que Cs dejó claro que no quería una subida de impuesto del IVA a la sanidad o a la educación concertada. "También dijimos que el impuesto de sociedades había que suprimir ese 15% que querían implantar y también un plan de ayudas contra el fraude. Esas medidas aparecen en ese borrador y eso confirma que podamos sentarnos a negociar", ha explicado.

En este sentido, Álvarez ha dicho que la "propuesta fiscal del Gobierno va más allá del impuesto al diesel", estando centrada en avance en la transición ecológica. "El impuesto al diésel es parte de esto pero desde luego y con mucha mayor importancia toda la inversión relativa al desarrollo del coche eléctrico", ha añadido.

El cruce de declaraciones entre Cuadrado y Álvarez llega después de que la titular de Hacienda asegurase en rueda de prensa que el comité de negociación de los PGE no había tenido contactos con Ciudadanos en relación al impuesto sobre el carburante.

Sin embargo, desde el partido liderado por Inés Arrimadas aseguraron que, en las conversaciones "discretas" que han mantenido con Moncloa en las últimas semanas, han conseguido el compromiso de que esa subida impositiva se eliminará a través de una enmienda durante la tramitación parlamentaria de los PGE.

Montero, dispuesta a negociar la supresión del impuesto al diésel

MIentras Ciudadanos y Podemos se enzarzan en si ha habido contactos o no para la supresión del impuesto al diésel, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaba que "técnicamente" es posible suprimir el impuesto al diésel durante la tramitación de los Presupuestos Generales para 2021 y ha reconocido que cualquier negociación consiste en que "cedan" las partes.

En una entrevista radiofónica, Montero ha afirmado que "claro" que podría suprimirse esta figura como piden PNV y Ciudadanos para apoyar las cuentas, y ha explicado que "técnicamente" es posible vía modificación de las partidas de ingresos en el marco de la tramitación parlamentaria.

"Tendremos que hablar y yo creo, por supuesto, que cualquier negociación consiste en que cedamos ambas partes", ha añadido Montero que espera poder sacar los Presupuesto con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios.

"Ojalá superemos los vetos cruzados", ha apuntado antes de explicar que hay "cierta holgura" en el proyecto de cuentas para 2021 para poder hacer modificaciones en una tramitación "tan complicada".

Si se quitan estos ingresos, unos 450 millones, tendría que reflejarse también en los gastos, ha añadido.