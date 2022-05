Ciudadanos acusa al PP de haberse "convertido al nacionalismo"

El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha acusado al PP de haberse "convertido al nacionalismo" y dejarles solos en la defensa de un país sin territorios "de primera y de segunda", al no adherirse a su propuesta para eliminar la expresión "regiones y nacionalidades" de la Constitución.

El partido de Inés Arrimadas, que propone reformar el artículo dos de la Carta Magna, argumenta que es la única formación que defiende una España de ciudadanos "libres e iguales" en un Estado autonómico, frente a Vox, que no cree en las autonomías, y frente al PP, que "con su cambio de liderazgo parece que se ha convertido al nacionalismo".

"Un nacionalismo curioso, no suficientemente explicado, una especie de nacionalismo gallegista. No sabemos si el galleguismo trata de ser exportado a Valencia, a Murcia, no sabemos si Feijóo como (Jaume) Asens opina que Murcia no es una nación", ha afirmado Bal este martes en rueda de prensa desde el Congreso.

Bal, que ha acusado a Feijóo de hablar de España plurinacional, pese a que esta expresión del dirigente del PP Elías Bendodo fue corregida por el líder del partido, ha ironizado al preguntarse si también Madrid invocará su "madrileñismo" o la idea de que es una nacionalidad histórica consecuencia de haber sido capital durante muchos años.

Ciudadanos cree que en todo caso su propuesta permitirá que cada formación se "retrate". Los naranjas consideran que el término nacionalidades se incluyó en el texto constitucional "para aplacar las ansias separatistas" pero los nacionalismos lo han aprovechado "con la complicidad de PP y PSOE", para intentar crear en España "territorios de primera y de segunda".

La propuesta de los naranjas ha sido desdeñada este martes en el Congreso tanto por Esquerra Republicana de Catalunya como por JxCat. a Míriam Nogueras (JxCat) le huele "un poco a desesperación" y apunta que "las nacionalidades históricas no van a desaparecer en función de lo que proponga un partido".

"Creo que ese centro liberal que quería representar, que nunca lo hizo, Ciudadanos, se avergonzaría y se avergüenza de la actitud actual de este partido. Tienen diez diputados, que sigan así que al final no les va a votar ni Perry", ha afirmado Gabriel Rufián, portavoz de ERC.