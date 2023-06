El PP citará a Montero y Griñán en la comisión de investigación de la FAFFE

El PP reactivará la próxima semana la comisión de investigación sobre el presunto enchufismo y uso fraudulento de dinero público en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), en la que citará entre otros a la ministra María Jesús Montero y al expresidente andaluz José Antonio Griñán, en función de su estado de salud.

Los populares, que presiden la comisión, paralizaron los trabajos para no interferir en las elecciones municipales, pero consideran que no puede estar suspendida otros tres meses por la convocatoria de las generales, por lo que la próxima semana se reunirá para aprobar un plan de trabajo y fijar una fecha para proponer comparecientes.

En esta comisión, que investiga entre otros asuntos el presunto enchufismo en la FAFFE y el gasto en prostíbulos con dinero público, el PP llamará a quienes no quisieron o no pudieron comparecer ante la anterior comisión de investigación la legislatura pasada, y a quienes asistieron pero no declararon, en lo que consideran "una segunda oportunidad" para aclarar lo ocurrido, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz parlamentario, Toni Martín.

Entre los citados destaca la ministra María Jesús Montero, que alegó en su momento un informe del Consejo de Estado por el que los parlamentos no podían requerir la comparecencia de autoridades de la Administración del Estado.

En el caso de Griñán, quedaría pendiente de su estado de salud, ya que padece un cáncer y está a la espera de una resolución judicial sobre si debe ingresar en la cárcel por los ERE.

Los populares citarán a una veintena de personas. Las comparecencias comenzarán previsiblemente antes de las elecciones generales, aunque el dictamen final quedará para el próximo periodo de sesiones.