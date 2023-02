Cientos de personas piden en Madrid una solución pacífica a guerra en Ucrania

Cientos de personas se han manifestado este sábado en Madrid a favor de la paz en Ucrania y contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la OTAN, y han demandado el fin de la guerra a través de una vía pacífica que no contribuya a la escalada guerrerista que, según sostienen, promueven tanto Rusia como la Alianza Atlántica.

Convocados por la Asamblea popular contra la guerra, que integra a decenas de colectivos, organizaciones y sindicatos como CGT, CRT o Contracorriente, los manifestantes han marchado desde la plaza de Callao para recorrer el centro de la capital hasta llegar al ministerio de Asuntos Exteriores, en una reivindicación que se ubica en el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, tras años de tensión militar.

Durante la protesta, encabezada por una pancarta con el mensaje "No a la guerra: tropas rusas fuera de Ucrania, no a la intervención de la OTAN", los asistentes han coreado cánticos como "Presupuestos militares para escuelas y hospitales", "Ni Putin ni OTAN; no a la guerra" o "No son progresistas, son militaristas", y han portado carteles con lemas como "Paz justa" o "Muerte a la guerra".

Lucía Nistal, portavoz de la Asamblea popular contra la guerra, ha subrayado en declaraciones a los periodistas que el motivo de la protesta es decir muy claro que ni Putin ni tampoco OTAN, que no a la guerra y que estamos contra los presupuestos guerreristas, mientras que ha censurado el envío de diez tanques Leopard a Ucrania que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su viaje este jueves a Kiev.

Entendemos que escalar militarmente, escalar con sanciones, escalar enviando armas y también dinero solo contribuye a que la guerra se alargue y al final haya más muertos, desplazados y crisis que también pagamos en el Estado español, ha argumentado.

En su opinión, la solución del conflicto no puede darse con una negociación entre los mismos actores que nos han llevado a este punto sino a través de la clase trabajadora de manera independiente, al tiempo que ha defendido una postura internacionalista para poner fin a la escalada bélica.

En la misma línea, la coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha abogado por un alto el fuego necesario para acabar con lo que ha calificado como una masacre y también con el dolor que está suponiendo la injusta guerra para el pueblo ucraniano.

Hoy, más que nunca, creo que tenemos que redoblar los esfuerzos para apostar por ese alto el fuego, para que se establezcan vías diplomáticas y para que pare el dolor y pare la sangría de personas que se están muriendo como consecuencia de esta guerra, ha dicho a los periodistas antes de afirmar que desde su formación política se seguirá apostando por redoblar los esfuerzos para lograr las necesarias vías de diálogo para poner fin a la guerra.