Cien días después de la remodelación de Gobierno de Sánchez: ¿qué han hecho sus nuevos ministros?

Fue el pasado 10 de julio cuando Sánchez anunció un cambio radical en su Ejecutivo, lo cual significó una serie de entradas y salidas en el Consejo de Ministros.

Carmen Calvo, José Luis Ábalos, José Manuel Rodríguez Uribes, Pedro Duquez, Arancha González Laya, Isabel Celaá, Juan Carlos Campo e Iván Redondo fueron los nombres elegidos por el líder del Ejecutivo para abandonar el Gobierno de coalición, donde sí permanecieron todos los ministros pertenecientes a Unidas Podemos.

Tras varias semanas de rumores, la noticia se materializó hace ya cien días y los nuevos ministros de Pedro Sánchez trabajan en sus respectivos ministerios donde, en algunos casos, apenas se han tenido noticias sobre ellos. Este es el balance de las actividades de las nuevas incorporaciones al Gobierno de Pedro Sánchez:

Ministra de Justicia, Pilar Llop

La expresidenta de la Mesa del Senado, Pilar Llop, pasó a ostentar la cartera de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez con el reto de desbloquear las negociaciones con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Han pasado más de tres meses desde su entrada en el Ejecutivo y Llop sí puede celebrar que, tras varias semanas de negociación, PSOE y PP alcanzaron un acuerdo para permitir la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal del Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Una serie de órganos entre los que no consta el CGPJ, por lo que el mayor reto al que se enfrentaba Llop sigue todavía en el aire y a la espera de un acuerdo entre los dos partidos.

De hecho, el pasado mes de septiembre ya advirtió en el Congreso de los Diputados que para proceder a la renovación del órgano judicial, no se contemplaba en ningún caso cualquier tipo de modificación legislativa.

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores también llegó frene a una situación no menos complicada. José Manuel Albares, quien pasó a sustituir a la polémica Arancha González-Laya, tuvo que enfrentarse al reto de curar las heridas que se habían abierto con nuestro vecino Marruecos.

La crisis migratoria desencadenó una crisis diplomática con el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, como la pieza del puzzle que causó tal revuelo. Ya desde que juró su cargo, Albares advirtió y aseguro en varias ocasiones que su objetivo no era otro más que el de recuperar los lazos entre los países. Por ahora, y viendo la situación, podríamos señalar que ha cumplido con su mayor reto frente al Ministerio de Exteriores.

Fue el pasado 21 de septiembre de 2021 cuando Albares mantuvo una conversación con su homólogo marroquí para continuar hacia el deshielo.

Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez

La excaldaldesa de Gavá y actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no ha tenido un papel especialmente llamativo durante estos meses. De hecho, es una de las ministras de Pedro Sánchez menos conocidas, precisamente por su aparición, a veces escasa, en los medios de comunicación.

No obstante, ha sido uno de sus últimos anuncios el que ha generado una gran polémica y ha hecho saltar su nombre a la portada de los medios, después de que anunciara que el Gobierno estaba preparando un sistema de pago por uso de autovías, un peaje. No obstante, ella pidió no llamarlo de esa forma.

Una decisión que no ha sido bien recibida por los españoles en general, así como tampoco por su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que ya ha anunciado que no va a apoyar la iniciativa.

Ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría

La exdelegada del Gobierno en Aragón y actual ministra de Educación, Pilar Alegría, también pasó a ostentar la cartera después del polémico papel de Isabel Celáa, quien meses antes había conseguido que saliera adelante la polémica ley de Educación que afectaba directamente a los colegios concertados.

Las últimas decisiones que se han tomado en el ámbito educativo no son más que las semillas que anteriormente ya habían plantado Isabel Celaá. Su papel, por lo tanto, no ha brillado especialmente y sus apariciones públicas no han sido más que para hacer algún tipo de declaraciones, sin dar un paso más allá de que ya quiso dar la anterior ministra.

Podemos destacar, eso sí, el último llamamiento al consenso y al diálogo entre todas las fuerzas políticas para aprobar una ley de Formación Profesional hace unas semanas.

Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños

El que es mano derecha de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, cumple un papel fundamental en el desarrollo de la política nacional. Si ya le conocíamos antes por su famosa fotografía en el 'Falcon' junto a Sánchez, ahora lo hacemos por ser el ministro de Presidencia.

Su función fundamental es la de preparar, desarrollar y seguir el programa legislativo, así como la coordinación entre todos los ministerios y las competencias relacionadas con el uso de la bandera, el escudo y los demás símbolos nacionales.

Hasta ahora, el mayor hito conseguido por Félix Bolaños ha sido convertirse en el nexo de unión con el Partido Popular, gracias a lo cual se ha podido llegar a un acuerdo para renovar los órganos constitucionales. Fue precisamente él quien estuvo en contacto con el Secretario General del PP, Teodoro García Egea, para llegar finalmente a ese acuerdo.

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, hasta ahora, tampoco ha desempeñado un papel especialmente llamativo más que la presencia en ruedas de prensa posterior al Consejo de Ministros o alguna que otra declaración para hablar sobre la gestión que estaba llevando a cabo el Ejecutivo.

Desde el primer minuto que se puso al frente de de la cartera de Política Territorial, Rodríguez quiso dejar claro que su intención era la de estar al frente de un Gobierno con "responsabilidad ciudadana" basado especialmente en "la justicia social, la movilidad sostenible y la transformación digital".

Su última aparición fue el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Tras las declaraciones del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que lamentó el dolor de las víctimas de ETA, Isabel Rodríguez quiso dar un paso al frente y cargó muy duramente contra sus palabras: "Es un paso insuficiente; deberían pedir perdón y pasar las palabras a los hechos. Deberían condenar cuando se producen manifestaciones a favor de condenados de ETA cuando salen de las cárceles. El Gobierno está con las víctimas, los gestos están bien pero hay que ir mucho más allá. hay que pedir perdón y no participar en aquellos actos que recuerdan el dolor de la sociedad española".

Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll

La ministra de Ciencia e Innovación, en su primera intervención ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades el pasado 23 de septiembre, anunció la contratación más de 2.500 doctores en los próximos 3 años. "Queremos crear oportunidades y mejorar las condiciones laborales de nuestros científicos", aseguró.

Desde entonces, si bien tampoco ha tenido apariciones estelares, Morant ha defendido fervientemente la necesidad de "atraer y retener el talento" en España, convirtiendo así el 'Plan por el talento en ciencia e innovación' como el principal proyecto en el que trabajará durante la legislatura.

Ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta

El caso de Miquel Iceta es peculiar. En menos de un año y medio, Iceta pasó de ser primer secretario del PSC a ocupar la cartera de Política Territorial. Fue tras la remodelación de Gobierno de Pedro Sánchez cuando pasó a sustituir a Rodríguez Uribes y ahora está al frente del Ministerio de Cultura y Deporte.

Entre sus logros (o al menos de los que están dentro de su campo) es destacable del del bono cultural joven de hasta 400 euros para todos aquellos que vayan a cumplir 18 años. Fue tras el anuncio de Pedro Sánchez cuando Iceta quiso aclarar que este nuevo bono no serviría para todos los gastos culturales, dejando así fuera la tauromaquia.