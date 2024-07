El ciclo teatral ‘Bajo tierra’ lleva nueve propuestas escénicas a las bodegas de cinco municipios del sur de León

La quinta edición del ciclo teatral ?Bajo tierra, artes de lo mínimo? llevará nueve propuestas escénicas a las bodegas de cinco municipios del sur de León desde este 30 de julio y hasta el 4 de agosto.

El evento acogerá así espectáculos de microteatro, con una duración de entre 15 y 20 minutos por obra y distintos pases diarios por bodega, que pondrán albergar a entre 25 y 30 espectadores por función, según ha señalado la organización.

Las entradas, a un precio de dos euros, podrán adquirirse en las oficinas de turismo de los ayuntamientos participantes o por teléfono además de en los días de las actuaciones.

El festival, por el que pasaron un total de 2.800 personas en su edición anterior, cuenta con un presupuesto de 31.540 euros con cargo a los municipios participantes, y con la ayuda del Istituto Leonés de Cultura (ILC), Caja Rural de León y de la Asociación de Empresas de León.

La programación, que incluye nueve compañías procedentes de León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura y Madrid, comenzará este martes, 30 de julio, a partir de las 18.00 horas en la Bodega de Tomás de Toral de los Guzmanes con las historias 'And the Oscar should go to', 'La teoría del todo' y 'Aire de París' a cargo de ?Microteatro: tres historias, tres espacios?.

Continuará en el espacio Castillo de Grajal de Campos con Unai García Amaro y 'El Conserje', también a partir de las 18.00 horas el 31 de julio y la Bodega de la Familia Paramio albergará 'Mamá Gallina' de ?Pez Limbo? a partir de la misma hora del 1 de agosto. También la compañía ?Pez Limbo? pasará por Gordoncillo el 2 de agosto para representar otra de sus propuestas, en este caso '¿Espinazo o callos?'.

El resto del programa que se desarrollará entre los días 3 y 4 de agosto tendrá lugar en la localidad de Valderas que albergará un total de cinco propuestas: 'La buena letra' de ?El mono habitado? se representará en Casa Lobato; Unai García Amaro repite con su 'El conserje' en El Baratillo; Luis Boyano llevará 'La cabina de los espíritus' a la valderense Casa Varela; Alba Roben protagonizará 'El Bosón de Higgs: la partícula de Dios' ante el Arco de Santiago; y Kamante Teatro cerrará el ciclo 'Sembrando historias' en Casa Arias.