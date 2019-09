Chivite, tentada de no invitar a los Reyes a los Premios Príncipe de Viana para contentar a sus socios

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes que la pregunta sobre si el Ejecutivo invitará a los Reyes a los Premios Príncipe de Viana el próximo año "no toca en este momento" y ha pedido no crear una polémica "donde no hay". Según ha afirmado, "va a haber normalidad en las relaciones institucionales entre la Casa Real y el Gobierno de Navarra". A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Chivite ha precisado que "cuando nos pongamos a organizar los Premios Príncipe de Viana, que si no me equivoco son en junio, veremos cómo lo organizamos".

"Esta no es una de las urgencias de este Gobierno y ni siquiera está en las medidas de los 100 días", ha aseverado, para añadir que el Ejecutivo anunció que va a invitar al Rey a la inauguración del Año Xacobeo porque "estamos organizándolo" y el día 26 de septiembre es la primera reunión. Ha pedido la presidenta que "no hagamos polémica donde no hay". "Los Reyes van a venir a Navarra, van a venir invitados por entidades sociales, por entidades privadas, invitados por este Gobierno o porque ellos mismos quieran venir y serán bienvenidos en esta Comunidad", ha manifestado.

En diciembre de 2015, la entonces presidenta de Navarra, Uxue Barkos, vetó la presencia de los Reyes en la entrega del Premio Príncipe de Viana, un acto en el que la Casa Real estaba presente desde su creación, en 1990.