Chivite dice que "la derecha también acuerda con Bildu" y afirma que hay "una doble vara de medir"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la derecha también acuerda con Bildu", y ha asegurado que hay "una doble vara de medir" para valorar los distintos acuerdos que alcanzan las formaciones políticas con EH Bildu.

"Cuando la derecha navarra pacta con EH Bildu parece que no pasa nada pero cuando lo hacen otras formaciones políticas parece que sí", ha afirmado Chivite, en declaraciones a los medios de comunicación al término de un acto.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado "Navarra Suma acordó con EH Bildu la medida de autónomos o el fondo para las entidades locales -dentro de las medidas de apoyo frente al coronavirus-, fue un acuerdo entre EH Bildu y Navarra Suma y no ha llenado portadas de periódicos".

Además, ha dicho que ella es de la opinión de que "no hay que ver tanto el con quién sino el para qué, y si las medidas son buenas, son buenas independientemente de con quién" se acuerdan. "Eso lo he defendido siempre y en este marco también. No vale esa doble para medir porque la derecha también acuerda con Bildu", ha afirmado.

Sobre el acuerdo para derogar la reforma laboral, Chivite ha afirmado que era una cuestión que ya estaba contemplada en el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, pero ha señalado que "también se puede llevar al marco del diálogo social, que está siendo positivo y fructífero en todo lo que tiene que ver con afrontar esta situación del COVID-19". En ese sentido, ha destacado los acuerdos en relación a los ERTE.

Por ello, ha esperado que la polémica generada tras el acuerdo con EH Bildu "se pueda reconducir" y que "se siga en el marco del diálogo social".