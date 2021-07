Chivite asegura que la ciudadanía quiere acuerdos y no confrontación

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha hecho una valoración "muy positiva" de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca, puesto que la ciudadanía pide a los políticos que colaboren para llegar acuerdos y menos confrontación.

En una rueda de prensa tras la cita de los mandatarios autonómicos y el Ejecutivo, Chivite ha afirmado que tener "espacios de diálogo, de reflexión y de puesta de común de los problemas de cada una comunidad con el Gobierno de España es algo positivo".

En cuanto al anuncio de la llegada en agosto de 3,4 millones de vacunas adicionales de Pzifer en agosto, la presidenta navarra ha manifestado su "alegría" y ha indicado que, según sus primeras estimaciones, a su comunidad le corresponderán unas 45.000 vacunas.

Con este incremento, ha dicho que Navarra podrá "acelerar el buen ritmo de vacunación que ya tiene" y espera poder vacunar en la segunda quincena de agosto a los jóvenes de entre 12 y 15 años.

En relación al dominado pasaporte covid, Chivite no se ha mostrado partidaria de que, en estos momentos, se emplee para regular el acceso a determinados espacios o servicios.

"Cuando nos has tenido la posibilidad de acceder a la vacunación, que se te limite el acceso a un servicio cultural o de otro tipo no me parece una propuesta justa", ha añadido.

No obstante, ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha recogido el guante" y este uso del pasaporte covid no se debatirá hasta más adelante.

La presidenta del Ejecutivo navarro ha pedido que la conferencia intersectorial de sanidad aborde los aforos en espacios públicos, puesto que la Liga de fútbol comienza en unas semanas, y aclarar si es necesaria una tercera dosis de la vacuna contra la covid, y si hay que vacunar a los menores de doce años.

Chivite ha abogado por que esas decisiones se tomen con criterios técnicos y científicos.

Sobre la despoblación, ha informado de que ha trasladado a los presidentes autonómicos y al Gobierno su preocupación por la falta de profesionales sanitarios en los entornos rurales.