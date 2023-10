El chirigotero Juan Manuel Braza 'el Sheriff' pregonará el Carnaval de Cádiz en 2024

El chirigotero Juan Manuel Braza Benítez, conocido popularmente como 'el Sheriff' será el pregonero del Carnaval de Cádiz el próximo año 2024, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento en una nota.

El chirigotero recibió hace unos días la propuesta del alcalde Bruno García, y de la teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, y ha dado una respuesta positiva para pregonar la fiesta en el escenario de la plaza de San Antonio el próximo 10 de febrero.

'El Sheriff' ha señalado que se encuentra "súper ilusionado" por el nombramiento y que "a la vez que es una alegría inmensa, también es una gran responsabilidad". En ese sentido, ha considerado que este nombramiento es "el premio a una trayectoria, a tanto años saliendo, a la constancia y no sólo es un reconocimiento para mí sino para toda la gente que ha estado detrás de la chirigota".

"Todo el mundo sabe que toda mi vida desde que tenía 19 años hasta los 55 que tengo ahora, ha estado dedicado al carnaval y ha sido una forma de vida para mí", ha manifestado el chirigotero, añadiendo que subirse a un escenario es "algo muy serio" para él y que "no me bajo hasta que no está todo bien, sea cual sea el lugar", por eso, ha mostrado su deseo de que en el pregón "quiero bajarme igual, contento y feliz y que todo el mundo se lo haya pasado bien con nosotros".

'El Sheriff' ha advertido de que el pregón le da "mucho respeto" porque es "una gran responsabilidad" pero que tiene claro que "si llevamos las dos cosas para adelante, divertirnos y trabajar para que todo salga bien con la ayuda del Ayuntamiento, saldrá todo bien".

Por su parte, el alcalde Bruno García se ha mostrado "muy ilusionado" con que Juan Manuel Braza 'el Sheriff' sea el pregonero en 2024, entendiendo que "su amor por Cádiz, por el Carnaval, su experiencia y sus 30 años desde Caimán, nos permite decir que va a ser un magnífico pregonero para 2024".

'El Sheriff', gaditano de 55 años, es uno de los autores y componentes más carismáticos de la modalidad de chirigotas en el Carnaval de Cádiz. Inició su andadura en 1987 con 'Los feicios', una chirigota que curiosamente participó en el pregón que aquel año dio Ramón Díaz 'Fletilla'.

Nacido en el barrio de Santa Maria pero desde su adolescencia en Loreto, las chirigotas de 'El Sheriff' cuentan con numerosas finales en su larga trayectoria con dos primeros premios en la modalidad, en 1997 con 'Los aleluyas' y en 2006 con 'Los aguafiestas'. Sin embargo, una de sus chirigotas más recordadas fue 'Caimán', que en 1994 alcanzó un tercer puesto y sigue siendo muy coreada por los aficionados.

El chirigotero se encuentra estos días fuera de la ciudad, por lo que será la próxima semana cuando el alcalde lo reciba oficialmente ya como pregonero de la fiesta.