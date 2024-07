Chaves siente que "por fin se ha hecho justicia" al darle el TC "la razón": "No había trama política" con los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha señalado este martes que tiene "la sensación de que por fin se ha hecho justicia" después de que el Tribunal Constitucional (TC) le haya dado "la razón" al estimar su recurso de amparo en el relación a su condena por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, al tiempo que ha quedado demostrado, en su opinión, que "no había trama política" en torno a ese asunto.

El también expresidente del PSOE y exsecretario general del PSOE andaluz se ha pronunciado así en unas declaraciones difundidas por el PSOE-A al hilo de la decisión del Pleno del TC, conocida este martes, de exonerar a Chaves parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que la mayoría del Pleno ha avalado el borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que proponía anular su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva que se limite a la posible prevaricación cometida entre los años 2000 y 2001.

Tras esta resolución, Manuel Chaves ha declarado que siente "una enorme alegría y satisfacción", que se extiende a todos sus "compañeros", porque "tenemos razón".

"El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón", ha celebrado el expresidente, que ha aseverado que "no había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada".

"Vinieron a por nosotros, y ahora ha quedado todo desmontado", ha dicho también Manuel Chaves, que ha subrayado igualmente que "siempre" ha "confiado en la justicia", que tiene "valores democráticos", que siempre ha creído "en la democracia, en las leyes, y eso implica respetar las sentencias aunque no te gusten, a diferencia de lo que ha ocurrido con el Partido Popular", al que "sólo le sirve la justicia cuando le da la razón", ha apostillado para concluir.