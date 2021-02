Los miembros del CGPJ quieren que se llegue a un acuerdo para la renovación lo antes posible

Hay que parar la máquina, dicen a COPE varios vocales del sector conservador. Si el acuerdo entre el Gobierno y el PP es inminente no se pueden hacer nombramientos. No se sienten deslegitimados por llevar dos años en funciones, tienen un compromiso de servicio público, pero con la situación de este momento aumenta el número de vocales que creen que en el pleno del próximo jueves, 25 de febrero, no debe haber nombramientos. Nombramientos de magistrados para el Tribunal Supremo y para las Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia que deben tener un amplio apoyo, como lo tenían hasta ahora, con 16 ó 18 votos. No merece la pena hacerlos con los votos justos. “Ya los paralizamos en dos ocasiones ante acuerdos inminentes y ahora deberíamos hacer lo mismo”, cuenta uno de los conservadores. Pero hay que esperar a ver si el Presidente, Carlos Lesmes, lo incluye o no en el orden del día.

Consideran los conservadores que si hay pacto debe pararse la proposición de ley que pretende recortar sus competencias estando en funciones. Para algunos es inconstitucional. Desde el sector progresista se ven gestos externos para el acuerdo porque la tramitación de esa proposición de ley se ha aplazado. Y el próximo jueves el Congreso elegirá a los miembros del Consejo de Administración de RTVE. “El pacto tiene que anunciarse antes, quizá el martes”, nos dice un vocal progresista.

Conservadores y progresistas hacen referencia a la situación política. La ven más proclive al acuerdo, el pacto tiene que ser entre el Gobierno del PSOE y el PP, demostrar la distancia con Podemos y que el PP es una fuerte oposición. Tanto unos como otros señalan que “una oposición fuerte es rentable a la larga”.

La mayoría de los vocales, conservadores y progresistas, desean marcharse, están cansados de esta situación, en especial los que no pertenecen a la Comisión Permanente, al núcleo duro del Consejo. Pero los de la Permanente también quieren irse. “El acuerdo es necesario por estabilidad y responsabilidad institucional. Es el momento. Si tardan, será peor”, señalan.