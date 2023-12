Un centenar de personas se concentran en Barcelona a favor del decreto de la escuela inclusiva

Un centenar de personas según la Guardia Urbana se han concentrado este sábado en la plaza Sant Jaume de Barcelona para pedir el despliegue del decreto de la escuela inclusiva, convocados por Moviment per la inclusió de la comunitat educativa de Catalunya (MICEC).

Los participantes se han concentrado desde las 12.00 horas ante la Generalitat y bajo el lema 'Si no és inclusiva, no és educació' ('Si no es inclusiva, no es educación'), ha informado la entidad convocante en un mensaje en X recogido por Europa Press.

"Reclamamos derechos y no favores", ha destacado la entidad, que también ha reclamado más presupuesto para hacer efectiva la escuela inclusiva en Catalunya.