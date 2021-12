Cataluña supera los 1.300 hospitalizados, 340 en la UCI y 17 muertos diarios

La explosión de la variante ómicron, con más de 5.000 nuevos contagios diarios en Cataluña, ha provocado que haya más de 1.300 personas hospitalizadas con covid, 340 de ellas en las ucis, más que en la Navidad del año pasado, con una media de 17 fallecimientos al día en los últimos siete días.

Según los datos de incidencia actualizados este martes por el Departamento de Salud, hay 1.313 hospitalizados con covid, 33 más que este lunes, de los que 340 (30 más) están graves en la UCI, 213 de ellos intubados y 10 conectados al ECMO (respiración extracorpórea).

Hace un año, el 21 de diciembre de 2020, había 333 ingresados con covid en las ucis de los hospitales catalanes, cifra que se incrementó en enero hasta un pico en aquella ola de 731 el 2 de febrero.

Ante una evolución parecida a la del invierno pasado, el Gobierno catalán ya ha anunciado el toque de queda nocturno y el retorno a restricciones de aforos en restaurantes y comercios y a la limitación de reuniones de más de 10 personas.

La diferencia con la ola de la Navidad de 2020 está en la mortalidad, ahora mucho menor aunque está creciendo en los últimos días.

Los fallecidos por covid desde el inicio de la epidemia ascienden a 24.374, un total de 68 de ellos comunicados en las últimas 24 horas, aunque no necesariamente registrados en esa jornada, mientras que en los últimos siete días ha habido 121 muertos por la enfermedad, una media de 17 al día, mortalidad que no ocurría desde mediados de agosto, pero mucho menor de los 280 muertos que hubo la misma semana del año pasado, cuando aún no se había iniciado la vacunación.

Los centros de atención primaria (CAP) atendieron este lunes a 38.930 pacientes de covid, casi 12.000 más que el lunes de la semana pasada, una presión en los ambulatorios que sigue aumentando, que no se registraba desde julio y que es mucho mayor que la que tenían en los días previos a la Navidad del año pasado.

El riesgo de rebrote (EPG), índice que mide el potencial de crecimiento de la epidemia, ha frenado su desbocado ascenso y este martes es de 1.250 puntos, 30 menos que el lunes, por encima aún del pico de la segunda ola, que fue de 975 puntos el 24 de octubre de 2020, y aún lejos de los 2.028, que fue el máximo de la epidemia, en la quinta ola, el 6 de julio pasado.

La velocidad de propagación del virus (Rt) en Cataluña es este martes de 1,67, tres centésimas menos que el día anterior, lo que significa que cada 100 infectados contagian a una media de 167 personas, aunque preocupa la situación en la ciudad de Barcelona, que, con una Rt de 2,02, duplica los contagios cada día.

Desde el inicio de la epidemia, 1.135.001 personas han sido diagnosticadas de covid-19 por todo tipo de pruebas en Cataluña, mientras que en la última semana han sido 37.702 los diagnosticados por PCR o test de antígenos (TA), una media de 5.386 al día, casi el doble que hace una semana y casi el triple de los que había la misma semana del año pasado.

La incidencia acumulada de casos confirmados por PCR o test de antígenos a 7 días por cada 100.000 habitantes (IA7) es de 483, un total de 27 más que este lunes, mientras que la incidencia acumulada a 14 días (IA14) se sitúa en los 771 casos, 59 más.

La positividad -el porcentaje de PCR y TA con resultado positivo- es del 11,50 %, cuatro centésimas más, un crecimiento sostenido desde hace semanas que se aleja del porcentaje máximo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar una epidemia bajo control, que es del 5 %.

La media de edad de los nuevos infectados por covid baja a 36,6 años, con un 50,6 % de mujeres.