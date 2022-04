Cataluña obvia la última propuesta de Aragón para los Juegos: "No es lógica"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha rehusado opinar sobre la última propuesta del Gobierno de Aragón sobre cómo se deberían repartir las pruebas en una posible candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030: "No es una propuesta que se adecue ni que consideremos lógica", ha dicho.

"No entraremos a comentar propuestas. No quiero continuar con la polémica unilateral que ha abierto una de las partes", ha sentenciado Plaja en la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán de este martes.

En este sentido, la portavoz ha insistido en que hay que trabajar a partir de la propuesta técnica que firmaron el Comité Olímpico Español (COE) y la Generalitat, y que Aragón no acepta por considerar que el reparto no es justo entre ambas comunidades.

Tras descolgarse del acuerdo con el COE, Aragón trasladó una propuesta alternativa, en la que planteaban repartir el esquí alpino y el de fondo entre las dos comunidades, mientras que Cataluña acogería el 'freestyle' y el esquí de montaña y Aragón el 'snowboard' y el biatlon.

El gobierno aragonés también puso sobre la mesa que las pruebas femeninas y masculinas de un mismo deporte tuvieran diferente sede.

"No entraremos a valorarla. No es una propuesta que en ningún caso se adecue ni consideremos lógica. Tenemos que ser serios: estamos en el punto en el que estábamos y no nos moveremos de aquí", ha resuelto.