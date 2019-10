El pasado sábado la tranquila localidad cántabra de Castro Urdiales vio alterada su paz. Fue cuando una vecina abrió la caja que estaba guardando desde hacía semanas a su amiga Carmen, sabedora de que la Guardia Civil iba a presentarse antes o después en su casa, tras la misteriosa desaparición de su expareja en abril, un hombre de origen vasco de 67 años. Los investigadores siempre sospecharon de la mujer gaditana de 62 años. Más aún cuando su amiga, que custodiaba la caja, descubrió en su interior una cabeza humana. Esa misma mañana, la presunta autora fue detenida en su domicilio, acusada de presunto homicidio.

La Guardia Civil investiga ahora si el cráneo hallado en la caja corresponde a la expareja de la arrestada. Asimismo, se investiga si la cabeza fue tratada con alguna sustancia química y las autoridades trabajan para localizar el resto del cuerpo.

Un caso de violencia doméstica que se suman a otros episodios ocurridos este 2019 y en años anteriores. Y es que aunque no sea un debate que esté en la sociedad, lo cierto es que un total de 57 hombres han sido asesinados a manos de sus parejas o exparejas entre 2008 y 2017, según los datos recogidos del 'Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o expareja' del Consejo General del Poder Judicial y de la estadística de víctimas mortales de violencia de género del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. No obstante, los asesinatos de los 57 hombres no fueron cometidos por su mujer, ya que hubo casos que el culpable fue su pareja del mismo sexo. Una cifra de muertos en cualquier caso muy inferior al de las mujeres víctimas, que en este mismo periodo ascendió a 488.

A día de hoy se desconocen el número de varones que han perdido la vida a manos de su pareja sentimental (o que un día lo fue) en el año 2018 y en lo que llevamos de 2019. Sin embargo, en los últimos meses ha saltado a la primera plana informativa sucesos de esta índole que horrorizaron a la sociedad. En COPE.es hacemos un repaso de algunos de los casos más conocidos en lo que llevamos de 2019.

Enero 2019

La Guardia Civil detuvo a una joven de tan solo 18 años por apuñalar mortalmente a su pareja de 31, tras mantener ambos una disputa en un barrio conocido de Ibiza. Una vez se produjo el apuñalamiento, la joven huyó del lugar para esconderse en un lugar cercano, aunque poco después fue descubierta y detenida. La víctima, por su parte, fue ingresado en estado crítico en el Hospital de Can Misses. Horas más tarde fallecía.

Abril de 2019

El cuarto mes del año dejó la detención de una mujer de 28 años en Jaén, como presunta autora de la muerte a puñaladas de su expareja. Los hechos ocurrieron el día de Navidad en la localidad madrileña de Móstoles, tras una reyerta entre dos clanes. La detenida apuñaló al hombre de 26 en el corazón. En el Hospital Rey Juan Carlos del municipio, los médicos tan solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.

Junio 2019

La mujer de origen ruso que mató a cuchilladas a su pareja en la localidad mallorquina de Cala Millor en 2016, fue condenada en junio a catorce años de prisión, después de que el jurado popular la declarara culpable, aunque por estrecho margen, ya que de los nueve miembros del jurado, dos defendieron su inocencia. Si un tercer miembro la hubiera considerado inocente, el proceso hubiese quedado bloqueado.

Según la defensa de la acusada, fueron los perros de raza peligrosa los que acabaron con la vida de su marido, Svetlana, de nacionalidad alemana. El fiscal sostenía, y así lo creyó también el jurado, que mató a su marido por un móvil económico: quedarse con su patrimonio. Según el veredicto emitido por el Jurado, la sentencia declaraba probado que la mujer, con la intención de acabar con la vida de su marido, le cortó trozos de carne y piel de un brazo, lo que le provocó una hemorragia masiva y un shock hipovolémico.

Julio 2019

El pasado 12 de julio la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a 28 años de cárcel a la mujer acusada de matar a su pareja, esconder el cadáver en un bidón durante meses para acabar arrojándolo al mar en 2016. Una sentencia que daba forma al veredicto del jurado popular días antes, que declaró culpable a la acusada. La relación con su pareja comenzó en enero de 2015

Un año más tarde, entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2016, en el domicilio de Telde en el que ambos vivían, Sira atacó por la espalda a su novio con un objeto punzante, asestándole varias puñaladas y produciéndose un forcejeo en el que el hombre intentó defenderse, aunque acabó falleciendo.

Una vez que hubo muerto su novio, la mujer hizo creer a los padres y familiares que había dado a luz el 28 de febrero a gemelos y que tuvieron que desplazarse a Madrid para ser tratados en un hospital de referencia, llegando incluso a suplantar por ‘Whatsapp’ al varón en un chat familiar durante meses y manteniendo preocupada especialmente a la madre del hombre, que intentaba hablar a diario con su hijo. La familia llegó asimismo a ingresar dinero en dos cuentas corrientes durante los meses en los que supuestamente estaban en Madrid, hasta un total de 415 euros.

Septiembre 2019

En esta ocasión fue una anciana de 83 años quien acabó con la vida de su marido de 84, después de golpearle en la cabeza con un plato durante una riña doméstica en el domicilio de ambos, ubicada en la localidad alicantina de Orihuela. El anciano falleció en el hospital diez días después de lo ocurrido.

Según se ha podido saber, la mujer no había denunciado previamente malos tratos de su pareja. Fue enviada a prisión provisional por un presunto delito de homicidio. Fue el hijo del matrimonio quien presentó la demanda contra su propia progenitora, al tener sospechas sobre la responsabilidad de la muerte de su padre.

Y es que en un primer momento, la presunta agresora explicó que las lesiones de su marido habían sido como consecuencia de un accidente doméstico. Sin embargo, los agentes de la Policía Nacional hallaron en un cubo de la basura restos de un plato de cerámica de los que habitualmente se utilizan debajo de las macetas roto y con restos biológicos del fallecido.

No solo este episodio. El noveno mes del año dejó otro caso de violencia doméstica, esta vez con epicentro en Zamora, donde la Policía investigaba la muerte de un varón de 76 años que había muerto tras una pelea con su mujer en el domicilio. No fue hasta la medianoche cuando los agentes detuvieron a la esposa del fallecido. Las primeras hipótesis apuntaban a que la víctima se habría producido por asfixia.

Durante el interrogatorio, la mujer de 74 años declaró que mató a su marido para defenderse, ya que él estaba decidido a pegarla. Aquello hizo que ella le agarrara del cuello hasta tirarle al suelo, siendo ese el momento en el que recibió un golpe mortal en la cabeza.