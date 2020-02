Casado ofrece a Sánchez una batería de acuerdos a cambio de romper con los independentistas

El líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizar la estabilidad presupuestaria pactado con los populares los próximos Presupuestos Generales del Estado si rompe con los independentistas y renuncia a la mesa entre el Gobierno central y el autonómico, así como a reformar el delito de sedición para favorecer a los condenados del procés.

Durante su encuentro de este lunes con presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, Casado le ha pedido que imprima un giro radical a algunas de las primeras decisiones que ha tomado en apenas un mes al frente del nuevo Ejecutivo de coalición.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa, Casado ha contado cómo ha reclamado a Sánchez que "renuncie" a la mesa de negociación con los independentistas catalanas en la que "ni siquiera" ha establecido una serie de "líneas rojas".

Pero también le ha demandado que "no modifique el Código Penal" para beneficiar a los dirigentes condenados por el 'procés' y que no nombre a la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado al considerar el PP que "no reúne los requisitos" mínimos para el cargo. En materia de política exterior, Casado también ha exigido a Sánchez que vuelva a referirse a Juan Guiadó como presidente legítimo de Venezuela.

Casado reclama a Sánchez que no nombre a Dolores Delgado Fiscal General

El líder del PP, Pablo Casado, también ha reclamado al Jefe del Ejecutivo que no se materialice el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado por no cumplir el requisito de "imparcialidad".

Por otro lado, el presidente de los populares ha pedido a Sánchez que vuelva a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y que facilite toda la información disponible sobre el encuentro en Barajas entre el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

REACCIÓN DEL GOBIERNO

El Gobierno ha acusado mientras a Casado, de perjudicar a las instituciones por su actitud "negacionista" que le lleva, entre otras cosas, a no querer negociar la renovación de organismos como el Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha apuntado en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para quien Casado "no sabe o no quiere saber la tarea de oposición que le toca jugar".

Montero ha lamentado que el líder del PP no asuma las dos victorias electorales del PSOE y pretenda "dictar la política" sin haber ganado los comicios. "No está boicoteando a este Gobierno, sino bloqueando a las instituciones, que se resienten", ha añadido.