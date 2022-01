Casado llama a Sánchez para hablar sobre Ucrania y le pide que comparezca en el Congreso

El líder del PP, Pablo Casado, ha llamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la crisis ucraniana y le ha reiterado todo el apoyo del PP para ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN, según ha informado el PP.

Esta llamada se produce después de que el pasado este lunes el popular asegurara en 'Herrera en COPE' que, aunque Sánchez no mantenía contacto con ellos desde hacía meses, podían contar con su apoyo en la crisis ucraniana: “Sánchez ha decidido que no quiere contar con la oposición. Llevamos un año y medio sin ningún contacto. El PP es un partido de estado y de gobierno, incluso cuando está en la oposición y apoya al Gobierno en sus obligaciones en el marco de la OTAN”, señaba.

En respuesta la ministra portavoz,Isabel Rodríguez, dejaba caer este lunes en una entrevista en TVE que "si el señor Casado quería hablar con el presidente del Gobierno no tenía más que llamar y que levantar el teléfono o poner un mensaje".

He llamado a @sanchezcastejon para abordar la crisis ucraniana.

Le he reiterado el apoyo del PP para las actuaciones de España dentro de la OTAN y la UE.

También le he pedido que informe a los españoles en el Congreso y garantice la unidad en el Gobierno para la política exterior