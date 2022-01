Casado apuesta por gobernar en solitario en Castilla y León: "La estabilidad la dan los gobiernos fuertes"

Pablo Casado ha pasado este lunes por los micrófonos de Herrera en COPE para analizar la actualidad política, centrada en la situación en Ucrania y las elecciones en Castilla y León. El líder del PP ha manifestado que, aunque Sánchez no mantiene contacto con ellos desde hace meses, pueden contar con su apoyo en la crisis ucraniana: “Sánchez ha decidido que no quiere contar con la oposición. Llevamos un año y medio sin ningún contacto. El PP es un partido de estado y de gobierno, incluso cuando está en la oposición y apoya al Gobierno en sus obligaciones en el marco de la OTAN”.

Casado ha mostrado su preocupación por la división en el Gobierno, con el PSOE apoyando a la OTAN y Podemos apoyando a Vladimir Putin: “Preocupa ver a un presidente del Gobierno que hace unos años decía que el Ministerio de Defensa no servía para nada. Podemos tendrá que explicar si están a favor de esa alianza de Rusia con Venezuela, Cuba, Nicaragua y ver si el Gobierno se rompe”.

Casado también ha criticado el silencio del resto de fuerzas con respecto a la crisis ucraniana: “Hay otros partidos que tendrán que explicar también su posición, por ejemplo Vox. No he escuchado a Vox opinar sobre esta cuestión, pero en muchas ocasiones se ha manifestado a favor del régimen de Vladimir Putin. También los independentistas, es curioso que ahora vean mal la respuesta de la OTAN cuando se quiere violar la soberanía de un país como Ucrania”.

El líder del PP ha recordado que lo que suceda en Ucrania afecta y mucho al día a día de los españoles: “Esto afecta al bolsillo de los españoles. Afecta al precio de la luz, al petróleo, afecta a la recuperación económica y una vez más tenemos que estar pendientes del paraguas de EEUU. Pedimos que la izquierda en España aclare si está a favor de la democracia o seguimos en el 'No a la guerra', la pegatina y la soflama”.

El PP espera gobernar en solitario en Castilla y León

Pablo Casado ha rechazado que otros partidos puedan ocupar el espacio del PP como partido que representa al campo castellano y leonés: “El PP es el partido del campo, el que ha representado la lucha contra la despoblación hace tiempo. Abriendo consultorios en pueblos pequeños, escuelas rurales, sufragando el transporte público y apoyando la caza, la pesca, la agricultura y la ganadería. Yolanda Díaz comenzó diciendo que los agricultores eran esclavistas y luego Garzón ha seguido diciendo que los ganaderos maltratan animales”.

Por eso, muestra su rechazo a los partidos de la España Vaciada: “No hacen falta más multipartidismos. Cuando han surgido más partidos ha habido más cesiones a los independentistas, ahora a los cantonalistas, y Castilla y León necesita un PP fuerte”.

Casado espera que los resultados permitan al PP gobernar en solitario, sin necesidad de coaliciones con otros partidos: “Lo que dicen las encuestas es que vamos a tener más escaños que una toda la izquierda y la extrema izquierda juntas. Eso significa que no necesitaríamos ningún sí en la investidura, como pasó en la Comunidad de Madrid y podríamos gobernar con las manos libres sin necesitar coaliciones que hemos visto que en Madrid, Castilla y León y Murcia han llevado a malograr la legislatura”.

Este ciclo electoral es el que sirve para confirmar el éxito de la renovación que vivió el PP tras la marcha de Rajoy: “Cuando Juanma Moreno, Mañueco, Almeida, Ayuso, López Miras, fueron candidatos por primera vez, muchos se preguntaban cómo lo harían. Si ahora revalidan Juanma y Mañueco, como lo ha hecho Ayuso se está lanzando un mensaje al Gobierno de España. Sabemos gobernar, bajando impuestos, defendiendo la unidad nacional, la libertad individual, natalidad”.

Por eso, Casado se siente totalmente identificado con la labor de Díaz Ayuso en Madrid: “Apoyamos todo lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. En Madrid funciona la bajada de impuestos, la libertad educativa. Ahora hay propuestas novedosas, como la apuesta por la natalidad. Esto tiene un respaldo muy mayoritario de los madrileños, que saben que hacen falta estas políticas”.

Y recuerda que Sánchez ataca a Madrid para contentar a independentistas catalanes y vascos: “Hemos visto a ministros de Sánchez defendiendo un referéndum de independencia en Cataluña. Como el líder socialista vasco se reúne con un terrorista como Otegi. Sánchez dijo que jamás pactaría con Bildu, ha indultado a los independentistas, o con Podemos, que le quitaba el sueño. Y a nivel fiscal han subido los impuestos y ya han dicho que tienen margen para subir 80.000 millones más. Un gobierno radical que lo que quiere es seguir pagando 23 ministerios y 100 millones de propaganda”.

Por ello, el líder del PP piensa que el reparto de los fondos europeos se hará siguiendo criterios políticos: “Europa ha respondido a Sánchez que los fondos europeos se tienen que acordar con las autonomías y la oposición. Ha hecho un reparto que da más dinero a los alcaldes y autonomías socialistas. Está utilizando los fondos para proyectos que no son. Rehabilitando los edificios de los sindicatos. Durante dos años hemos pedido a Sánchez una ley de pandemias para tomar las mismas medidas en toda España. El PP no ha hecho más que plantear alternativas al Gobierno, pero Sánchez solo quiere pactar con los radicales. Yo no he dejado de plantear cuestiones de regeneración, por ejemplo la independencia del poder judicial. Temas relacionados con el empleo, reducir la burocracia y apoyar a los autónomos. Defendemos a la España real, preocupada por el paro, el déficit y la inflación”.

Sobre su relación con Vox, Casado ha vuelto a recalcar que su objetivo es que el PP abarque todo el espacio de centro derecha, pero que su adversario es Sánchez: “Con Vox hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo, por ejemplo el tema de Europa, o por ejemplo en el tema del campo. Hay cosas en las que estamos de acuerdo, sí. Ellos están de acuerdo con el Gobierno en temas como el reparto de fondos europeos. Nosotros vamos a lo nuestro y queremos reunir el centro derecha por la base. Lo hemos hecho con Ciudadanos y ahora esperamos hacerlo con Vox. Que los españoles se den cuenta que yendo separados a las urnas puede gobernar la izquierda. Pero mi adversario está en Moncloa, y eso es lo que tengo que combatir. Ciudadanos no ha sido útil a sus votantes. ¿Qué aporta Vox y Ciudadanos que no aporte el PP? ¿Es que el PP no defiende la unidad nacional, ni la seguridad ciudadana, ni la educación en libertad, la familia, la maternidad, la lucha contra la inmigración ilegal? No nos podemos permitir a Sánchez más tiempo”.