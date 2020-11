Casado defiende la lealtad y la gestión de la pandemia de Ayuso afirmando que el PP es "un partido unido"

El presidente del PP,Pablo Casado, ha defendido este lunes que tiene una "muy buena relación" con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de quien ha dicho que es leal a la dirección nacional del partido.

El líder de la oposición ha asegurado además que el PP es un "partido unido", que representa la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, al ser preguntado en una entrevista con Antena 3 sobre informaciones que aluden a tensiones con Ayuso por hacerle competencia como líder nacional.

Casado ha censurado que primero se criticase a Ayuso por no ser buena candidata y que ahora se la cuestione diciendo que está gestionando "tan bien que eso supuestamente no le viene bien al partido". "No, le viene fenomenal", ha espetado, mostrando su orgullo por todos sus compañeros que gobiernan en autonomías y alcaldías.

Sin embargo, Casado no se ha posicionado respecto a quién debe liderar el PP en la Comunidad de Madrid, donde Pío Garcia-Escudero ostenta la presidencia tras la salida de la exdirigente Cristina Cifuentes y el partido sigue a la espera de un Congreso para renovar el liderazgo.

Según el líder del PP, "no están en eso" y debe decirlo la militancia. "La cuestión aquí es si están gobernando bien el alcalde y la presidenta de Madrid, y mi respuesta es que excelente. Y si son leales con la dirección nacional, absolutamente", ha argumentado.