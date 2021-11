Carmen Calvo habría propiciado la caída de Ábalos: “El escándalo puede estallar”

Los detalles sobre el final de la carrera del que fuera ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, se siguen sucediendo en un serial que comenzó a publicarse ayer en 'The Objective'. Las informaciones de Ketty Garat desvelan cuáles fueron los verdaderos motivos que empujaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a acabar con la carrera política de uno de sus más fieles colaboradores en las filas socialistas. Una destitución que ha sido durante cerca de cuatro meses un auténtico misterio y sobre la que se han sucedido infinidad de versiones.

En esta segunda entrega, la investigación precisa que los motivos de la defenestración de José Luis Ábalos no se limitaron a las fiestas privadas que Ábalos protagonizó en plena pandemia, sino que la ética del exsecretario de Organización del partido era un obstáculo para la renovación ideológica de la formación en el campo del feminismo, uno de los factores que más ha enfrentado a PSOE y Podemos.

Según explica 'The Objective' –que cita fuentes de primer nivel del Gobierno, La Moncloa y el PSOE– fue Carmen Calvo, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, quien se instauró como figura clave para que el presidente del Gobierno tomara la decisión de prescindir de Ábalos. Y es que como remarca Garat, Calvo se atrevió a “hablar claro” a Pedro Sánchez sobre el peligro que podría suponer mantener a Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. “El escándalo puede estallar. Hay pruebas”, le avisó la entonces número dos del Ejecutivo, de quien la información recoge que fue “la única que se atrevió a lidiar con el problema”.

La incongruencia de Ábalos con el ‘credo socialista’ de su 40º Congreso Federal del PSOE



Uno de los titulares que nos dejó el 40º Congreso Federal de los socialistas, celebrado durante los días 15, 16 y 17 de octubre en Valencia, fue la promesa del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de poner punto y final a la prostitución, como finalmente recogía la ponencia marco del cónclave socialista. “Sale de este congreso un compromiso: ¡avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres en nuestro país! Ese es nuestro compromiso”, declaró el líder el Ejecutivo y del PSOE.

Sobre este asunto, 'The Objective' detalla la preocupación de Carmen Calvo por la permanencia de Ábalos en la dirección socialista al colisionar con la bandera ideológica propuesta para el nuevo cónclave del PSOE. “Ábalos es incompatible con nuestros valores feministas. No podemos aprobar el abolicionismo de la prostitución y mantenerlo como número tres del PSOE”, llega a recoger la publicación de Ketty Garat. Una situación sobre la que Calvo no dejó de alertar al presidente del Gobierno porque creía que estaba en riesgo “la credibilidad del partido” para presentar su nueva oferta programática. La urgencia por defenestrar a Ábalos era imperante.