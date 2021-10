Carme Riera reúne en un volumen dos libros de cuentos eróticos, humorísticos y sobre la escritura

Contiene 'Epitelis tendríssims' y 'Contra l'amor en companyia i altres relats'

La escritora mallorquina Carme Riera reedita y reúne en un solo volumen de Edicions 62 sus libros de cuentos eróticos y humorísticos 'Epitelis tendríssims' y sobre la escritura 'Contra l'amor en companyia i altres relats'.

En un encuentro con medios este martes en Barcelona, Riera ha agradecido que la editorial le reedite --significa que se está vivo, ha dicho--, y ha reflexionado sobre qué relación tiene con su obra anterior: en su caso, ha optado por no releer los cuentos porque, según su juego de palabras, "las cosas ya impresas dan mucha impresión".

La autora ha confesado que le pidió a su editora, Pilar Beltran, no leer las pruebas del volumen porque si no habría reescrito algunos fragmentos, incluso habría eliminado algún cuento, y el libro no se habría podido publicar en la fecha prevista.

Riera ha rememorado que el primero de los libros, 'Epitelis tendríssims', se publicó en 1981 y lo escribió tras la "curiosidad" que le provocaron los relatos pioneros de la erótica en Catalunya a cargo del colectivo de escritores y escritoras camuflados tras el seudónimo Ofèlia Dracs.

También le interesaban los términos eróticos, porque o bien son del ámbito clínico o se usan como palabrotas que menosprecian a las mujeres: "Un coñazo es una cosa negativa y algo cojonudo es positivo", ha reflexionado.

La autora ha explicado que, con respecto a la época en que escribió el libro, se ha producido una "desinhibición y una deserotización" ya que la gente muestra sus cuerpos, antaño velados, con más facilidad en espacios públicos como parques o playas, o incluso en ámbitos como vestuarios.

Asimismo, Riera ha recordado que en los siete cuentos del volumen buscó introducir el humor --fue el primer libro en el que intentó ser irónica, ha dicho-- con la sutileza que también requiere la temática erótica, y tienen en común que se sitúan en un hotel real en Llucalcari (Mallorca).

Por otro lado, el hilo conductor de las 19 narraciones cortas de 'Contra l'amor en companyia i altres relats' es la escritura, porque sus protagonistas son lectores o escritores, y en ellas aparecen autores reales que Riera conocía.

DIFICULTAD DE ESCRIBIR CUENTOS

Riera ha asegurado que "hacer un buen cuento es muy difícil" porque implican una unidad de atención y son --en sus palabras-- como un chiste: si es malo, te imaginas el final, pero si son buenos te hacen estar pendientes y te sorprenden.

Sobre sus referentes en este género, ha alabado los cuentos de Ernest Hemingway, Montserrat Roig, Emilia Pardo Bazán y Gustave Flaubert.

Ha explicado que ahora ha terminado una biografía de la agente literaria Carmen Balcells, que está en la "fase horrible de las galeradas" y se publicará en marzo, y tiene lista una primera versión de una novela que no tiene nada que ver con su obra anterior, como siempre intenta hacer, según ha dicho.