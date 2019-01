Carlos Sainz denuncia que un taxista agredió el Uber en el que iba su hermana

El piloto español de Fórmula Uno, Carlos Sainz, ha denunciado este domingo la agresión que ayer sufrió su hermana cuando viajaba en un Uber por Madrid, por parte de un "un taxista que les tiró una piedra".

"Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un Uber por Madrid. Un taxista les tiró una piedra. Se podrían haber hecho mucho daño o algo peor", ha indicado el madrileño en un mensaje difundido en su perfil de Twitter.

Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un uber por Madrid. Un taxista les tiro una piedra. Se podrian haber hecho mucho daño o algo peor. Sé que la mayoria del gremio no apoya este tipo de agresiones pero pongan fin a esta situación. pic.twitter.com/SUKrLpXVLw — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 20 de enero de 2019

El piloto también ha publicado un vídeo en el que se ve la piedra con la que un taxista rompió la ventana del vehículo en el que viajaba su hermana.

"Sé que la mayoría del gremio no apoya este tipo de agresiones, pero pongan fin a esta situación", ha pedido.

Su padre, Carlos Sainz, también ha manifestado su repulsa a estas agresiones en Twitter: "A mi vuelta me entero de esto! Completamente indignado pero se que el gremio de los taxistas no puede apoyar este tipo de agresiones, ayer mi hija estuvo a punto de tener un incidente muy serio. Así no!!"

A mi vuelta me entero de esto! Completamente indignado pero se que el gremio de los taxistas no puede apoyar este tipo de agresiones, ayer mi hija estuvo a punto de tener un incidente muy serio. Así no!! — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) 19 de enero de 2019

Los taxistas madrileños comenzarán mañana, a las 6.00 horas, una huelga indefinida y se suman así a sus compañeros de Barcelona, quienes el pasado día 18 iniciaron un paro indefinido en protesta por la nueva normativa que impulsa el Govern para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que establece que estos servicios deban contratarse con una antelación mínima de 15 minutos.