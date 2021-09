Carles Puigdemont: "Italia ha tardado horas en tomar una decisión que España lleva años sin tomar"

Carles Puigdemont ha concedido su primera rueda después de ser detenido el pasado jueves en Cerdeña. El expresidente catalán, que quedó en libertad sin medidas cautelares, está citado el próximo 4 de octubre en la vista que decidirá finalmente sobre si será o no extraditado a España. "Todo lo que ha pasado en las ultimas horas demuestra nuestros argumentos", ha indicado el expresidente catalán, quien además asegura confiar "en la política europea".

Puigdemont ha comparecido junto a su abogado Gonzalo Boye; el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el Síndico del municipio italiano, Mario Conoci. En la rueda de prensa, ha asegurado que "han sido unas horas difíciles" y ha aprovechado este momento para cargar contra España, que a su juicio ha atacado "la libertad de expresión, la autodeterminación y la diligencia política".

En este sentido, el expresidente catalán ha señalado que "la justicia italiana ha tardado unas pocas horas en tomar una decisión que España lleva cuatro años sin tomar". No obstante, Italia no ha sido el único país: "Como Bélgica, como Alemania, como Reino Unido con el Brexit, como Francia", ha enumerado Puigdemont.

"Los jueces no pueden tener ni estrategia ni discurso político. No pueden tener opinión ni decidir cosas por su antagonismo hacia mi persona y hacia mis ideas, y esto ha pasado en España", ha añadido.

Asimismo, ha reafirmado su compromiso con la independencia de Cataluña y ha asegurado que "seguiremos con la lucha para alcanzar nuestro objetivo. No nos rendiremos. Yo seguiré viajando por Europa". Además, ha señalado que "España no tiene un proyecto político para Cataluña. En cuatro años ha sido incapaz de poner una propuesta en cima de la mesa atractiva, que pueda competir con la idea de una Cataluña independiente", ha añadido.

Escepticismo hacia la mesa de diálogo

El expresidente catalán ha sido preguntado por su opinión sobre la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, sobre lo que se ha mostrado escéptico y ha dudado acerca de los frutos que pueda dar. Una respuesta enfocada, especialmente, por la ausencia de los miembros de JxCat, que se negaron a asistir a la misma después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, rechazara que dos indultados asistieran al encuentro.

"Estoy viendo diálogo pero no estoy viendo negociaciones. Hay una gran parte del independentismo, la que representamos nosotros, que no está sentada en esa mesa porque no está convocada", ha señalado Puigdemont. No obstante, sí ha querido transmitir su agradecimiento a Aragonès por haberse desplazado hasta l'Alguer para poyarle en la causa, al igual que han hecho Jordi Puigneró y Laura Borràs.

El expresidente ha asegurado estar "contento con el resultado final" y ha culpado al Gobierno de su detención: "Es una operación coordinada e inspirada por España, está fuera de duda", ha señalado.