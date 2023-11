El cantante Hozier se incorpora al Alma Festival de Barcelona

El cantante irlandés Hozier se ha incorporado al cartel del Alma Festival Barcelona, con un concierto en el Poble Espanyol el 30 de junio, ha informado este jueves el festival.

El artista consiguió el éxito con el tema 'Take me to Church', combina en su música los sonidos soul, blues y folk, y las entradas para el concierto en Barcelona ya están a la venta.

Hozier se suma a un cartel en el que figuran Queens of the Stone Age, Jamie Cullum, Take That, Vetusta Morla, Valeria Castro, Glen Hansard y James Blunt.