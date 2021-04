Campo vuelve a instar al PP a renovar el CGPJ y avala el sistema de elección

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha instado de nuevo al PP a sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de dos años en funciones, y ha vuelto a avalar el actual sistema de elección parlamentaria de los vocales, frente a las peticiones de Bruselas.

"El PP se lo dice claro: no habrá acuerdo si no garantizan la independencia judicial, la separación de poderes y la despolitización de la Fiscalía de su Dolores Delgado", le ha respondido en el pleno del Senado el portavoz de Justicia de los populares, Fernando de Rosa.

Campo y De Rosa han vuelto así a cruzarse reproches en la sesión de control al Gobierno, sin aparentes avances en las negociaciones para elegir a los veinte nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El senador ha recordado que más de 2.500 jueces se dirigieron a Bruselas al considerar que el Gobierno estaba atentando contra la independencia judicial.

Y Campo le ha recordado que han retirado la reforma que rebajaba las mayorías exigidas para renovar el CGPJ, que había suscitado preocupación en Bruselas, y que la Comisión Europa (CE) ha avalado la segunda reforma, ya en vigor, que prohíbe al Consejo hacer nuevos nombramientos judiciales mientras esté en funciones.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de renovar el CGPJ -"póngase a ello", le ha dicho-, pero De Rosa se ha centrado en las críticas de Bruselas, que, ha recalcado, ha "abochornado" a España, colocándola junto a Polonia y a Hungría "en la fotografía de países advertidos por la CE por sus ataques a la separación de poderes".

De Rosa ha recordado que la Comisión ha pedido que al menos la mitad de los vocales sean elegidos directamente por los jueces, pero Campo considera que el actual sistema "garantiza la independencia del poder judicial" y le ha recordado al senador que él mismo fue vicepresidente del CGPJ

"No me creo que se dedicara a limitar o entorpecer la independencia de los jueces o que fuera el brazo ejecutor de los intereses jurisdiccionales del PP", le ha indicado tras pedirle "no enturbiar" al poder judicial.

"Nuestros jueces son rabiosamente independientes", ha asegurado. EFE