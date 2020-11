Campo cree que la enmienda de desahucios es "anormal" y dice que le gustaría que "el PP apoyase los PGE"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha calificado este jueves de "absolutamente anormal" la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu sobre los desahucios, al tiempo que ha reconocido que le gustaría que "fuese el PP quien apoyase" las cuentas públicas.

Campo se ha expresado así en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, tan solo un día después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, dejase claro que se sentiría más cómoda con el apoyo de los 'populares' a los Presupuestos.

Con todo, el titular de Justicia ha asegurado que en democracia "no hay votos de mejor o peor calidad", y ha explicado que el Ejecutivo no puede "dejar de contar" con EH Bildu para sacar adelante las cuentas. Así, y pese a descartar que haya un pacto con el partido vasco, Campo ha reconocido que en política "a veces hay que saber tragarse cosas" que no gustan.