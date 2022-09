Campdevànol (Girona) decreta tres días de duelo por asesinato de una vecina

El ayuntamiento de Campdevànol (Girona) ha decretado tres días de duelo por la muerte de una vecina de 21 años, originaria de la localidad colindante de Ripoll, a la que habría asesinado su pareja, en un presunto caso de violencia machista.

La alcaldesa, Dolors Costa, ha comparecido este jueves para expresar el pésame del consistorio "a la familia de Ana Garcia, asesinada presuntamente a manos de su pareja", un hombre de 36 años que permanece detenido.

Costa ha condenado "enérgicamente este tipo de violencia contra las mujeres" y ha confirmado que se ha convocado una concentración a las 19:00 horas en Campdevànol y a las 20:00 en Ripoll para expresar el rechazo de ambos municipios a este tipo de delitos.

El consistorio, según ha detallado la alcaldesa, ha activado el protocolo de apoyo psicológico y jurídico a la familia y entorno de la víctima.

El balcón del ayuntamiento luce un crespón negro y se han anulado durante tres días todos los actos institucionales previstos.

Dolors Costa ha confirmado la presencia en la concentración de la tarde de la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, y ha pedido que "se endurezcan las leyes y este tipo de delitos sean perseguidos".

"La gente está viendo con impotencia que no se persiguen delitos que, aunque mucha gente tiene antecedentes, no se hace nada hasta que no pasa algo como ha pasado aquí en Campdevànol", ha manifestado.

El detenido contaba con antecedentes por violencia machista con anteriores parejas según fuentes próximas al caso, aunque la alcaldesa ha asegurado que desconocía el dato concreto al haberse dictado secreto de sumario.

A las muestras de pésame se ha sumado también el Consell Comarcal del Ripollès, que ha condenado a través de un comunicado lo que califica de "asesinato", se ha sumado a las convocatorias de concentraciones y ha dispuesto que las banderas de su fachada institucional ondeen a media asta.