El Camino de Santiago se reactiva en su Año Xacobeo más complicado Tras un 2020 desastroso, la mayoría de albergues ya han abierto a la espera de que aumente el nivel de peregrinos Rubén Prieto (Madrid) 2021 está siendo uno de los años más complicados en lo que al Camino de Santiago se refiere.

El Año Santo, o Xacobeo, llegaba tras 11 años sin celebrarse. Más de una década de espera y la realidad es que cada vez son más las personas que se dejan ver por las calles de Compostela entre mochilas y bastones. Peregrinos y visitantes son recibidos con los brazos abiertos en los distintos albergues y hostales gallegos, la mayoría de ellos ya están abiertos ante la mayor llegada de caminantes. ''Ya hay peregrinos que están llegando a Santiago, por encima de 100 cada día. Antes llegaban dos o tres, la mayoría gallegos. Ahora también aparecen franceses, alemanes...'', explica Enrique Valentín, presidente de la red de albergues Camino de Santiago. Pero no es suficiente. El ritmo actual de ocupación en los albergues sigue siendo muy reducido.

TENDENCIA AL ALZA

En torno al 10% fue la actividad del sector en el mes de mayo, en comparación con los datos de 2019. La tendencia sube, aunque sea a cuentagotas. Desde el colectivo confían en que los meses de verano y octubre sirvan para recuperar una parte importante de su facturación anual. ''La expectativa en base a las reservas se espera en verano un 50% de lo que se consiguió en 2019. Incluso meses de septiembre y octubre se espera que supere esos porcentajes'', concluye Enrique Valentín.

¿Cómo lo viven los que lo hacen? Los más aventureros que se lancen a hacer el Camino de Santiago este año vivirán una experiencia distinta a otros años, pero aun así única. Muchos peregrinos se estrenan, ¿el motivo? La relajación de las medidas traerá un aumento de los turistas en las zonas playeras del sur y este peninsular. Por ello, ante el miedo a un posible contagio muchas personas prefieren otro tipo de actividad, donde el respeto por la distancia y las distintas medidas están más garantizadas. Así lo ve Lydia Rodríguez, toledana de 24 años, se estrena este año haciendo el Camino de Santiago: ''hemos elegido este viaje porque pensamos que es un sitio en el que aunque haya gente haciéndolo puedes mantener las medidas. Queríamos evitar las aglomeraciones de sitios costeros. Además, es Año Jacobeo, y eso es un plus''. También hay peregrinos que realizan el Camino cada año, incluso varias veces.

Tras un 2020 donde no pudieron disfrutarlo al 100%, este año se presentaba como fundamental para ellos. Por ejemplo Endika Armengol, su caso es especial. No recorrió ninguna parte del Camino hasta que no cumplió los 46 años. ''Esperé porque yo quería hacerlo de un tirón. Hasta que no tuve un mes completo para hacer el Camino entero, no quise hacerlo'', cuenta. Casi 30 años después Endika puede presumir de haber hecho el Camino ni más ni menos que 73 veces a sus 74 años de edad. Confiesa que este año no podía faltar a su cita anual: ''si no lo hiciera rompería una cadena desde hace 30 años. Y además es Año Xacobeo y me gustaría hacer algún Camino. Si no pudiera hacer ninguno este año me encontraría como que me falta algo''. En estos momentos se encuentra a menos de una semana de llegar a Santiago de Compostela. Y según explica ''no será la última vez'' este año. Más de 150.000 personas harán el Camino antes de final de año

Después de un año 2020 donde las 'compostelas' selladas se redujo en un 85% con respecto al ejercicio anterior... ¿qué previsión de afluencia se espera para 2021? En 2019 completaron el Camino de Santiago 347.578 personas. Con el ritmo actual de peregrinaje, sumado a la previsible relajación de las medidas en los próximos meses, se prevé que casi 200.000 personas acaben completando el Camino en este año santo