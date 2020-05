Cambio de fases: ¿Qué regiones van a pedir pasar a la fase 2?

Las distintas comunidades autónomas deben presentar este miércoles, día de la semana marcado por el Ministerio de Sanidad para que los distintos territorios presenten sus alegaciones con datos y cifras de contagios, fallecidos y recuperados por coronavirus, para poder pasar de fase en el desconfinamiento o desescalada como la denomina el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

¿Qué comunidades han pedido avanzar en el desconfinamiento?

Galicia pide pasar a la fase 2 y la movilidad entre provincias

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, defendía en 'Herrera en COPE' el no del PP a la prórroga del estado de alarma, a la vez que abogaba por que la comunidad que preside, Galicia pase a la fase 2 a partir del próximo lunes, 25 de mayo. Galia pide el cambio de fase con la peculiaridad de solicitar el movimiento entre provincias al considerar que la comunidad se encuentra en una situación epidemiológica para poder permitir este extremo.

Audio

Los últimos datos constatan que solo en siete municipios “tienen algún caso de transmisión comunitaria”. Si el recuento se hace de las últimas siete jornadas, son 203 municipios los que no han tenido casos. Desde el 11 de mayo en Galicia se han detectado 62 positivos por COVID de entre 10.554 PCR, hecho que ha destacado, al verlo como un "indicador muy positivo".

Este dato supone que en Galicia únicamente se están dando un 0,59 por ciento de positivos, es decir, “muchas pruebas y pocos positivos”, cumpliendo con el indicador requerido desde el Ministerio, ha proclamado.

Andalucía pide el movimiento entre provincias

Andalucía va a elevar al Ministerio de Illa, este miércoles dos peticiones: que toda la comunidad cambie de etapa de forma conjunta y que no queden atrás Málaga y Granada, por una parte y, por otra, va solicitar, al igual que Galicia, que se adelante la movilidad entre provincias, algo que también quiere tener en la fase 2 el País Vasco.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ya ha advertido a la presidencia de la Junta de Andalucía que las provincias que pasan ahora a fase 1, como es el caso de Málaga y Granada, tendrán que estar en esa etapa 14 días, como marca la norma de "desescalada".

En la Comunidad de Valencia rige "la prudencia"

El gobierno valenciano del socialista Chimo Puig ya ha anunciado que, salvo cambios de última hora, no solicitará la transición de las tres provincias valencianas a la fase 2 "por un sentido de prudencia".

La causa es un ligero repunte de casos. Lo que sí tienen claro en Valencia es que cuando toda la comunidad esté en fase 2 pedirá la movilidad interprovincial, también a semejanza del País Vasco. El motivo que esgrimirá la comunidad valenciana no será meramente económico sino también para que muchas familias puedan acudir a sus segundas residencias en las zonas de playa.

Madrid

Madrid aún no ha entrado en la fase 1 y el gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso está incluso pensando en la fase 2. Las autoridades sanitarias madrileñas han vuelto a solicitar entrar en la fase 1 y asegura que cumple, con creces, todos los requisitos que exige el Ministerio de Sanidad para que el consejo de expertos apoyen el avance de los territorios en el desconfinamiento.

Este jueves habrá una reunión entre el Ministerio y el ejecutivo regional, mientras esto se produce, las autoridades sanitarias madrileñas aseguran que han presentado la petición para avanzar de fase porque se cumplen esos requisitos.

Asturias

El gobierno de Asturias ya ha pedido pasar a la fase 2. Solicita además tener flexibilidad en las franjas horarias y la distancia desde el domicilio para los paseos diarios.

Cantabria

En Cantabria quieren pasar a la fase 2 e incluso avanzar con algunas medidas previstas para la fase 3 como por ejemplo mayor flexibilidad para algunas medidas en municipios con menos de 5.000 habitantes. Para los mercadillos y alojamientos turísticos se solicita una ocupación del cien por cien en los municipios pequeños, de dos tercios en los medianos, y de un tercio en los grandes. Y pide que se abran al público con limitaciones, el Teleférico de Fuente Dé y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno al 20 % de su capacidad.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla ha propuesto que las familias puedan hacer deporte al aire libre todos juntos.

Castilla-La Mancha

Aún no se sabe si el gobierno que preside el socialista Emiliano García- Page va a pedir que la comunidad autónoma siga en una desescalada con distintas fases entre territorios. De momento Ciudad Real, Albacete y Toledo podrían seguir en la fase1 en la que entraron este pasado lunes. Cuenca y Guadalajara ya podrían pasar a la fase 2.

Castilla y León

El desconfinamiento en Castilla y León también está siendo asimétrico. Desigual, pero parece que el Gobierno de esta comunidad va a pedir en esta ocasión que todo su territorio pase a fase 1 el próximo día 25 de mayo, al cumplir con los requisitos epidemiológicos de Sanidad.

Cataluña

La Generalitat ya ha propuesto a las autoridades sanitarias que, ahora sí, Barcelona y las regiones metropolitanas norte y sur pasen a fase 1 y que Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona) y Alt-Pirineu (Lleida) avancen a la fase 2.

Extremadura

El Gobierno de Guillermo Fernández Vara quiere que su territorio entre en la fase 2. Va a pedir que se eliminen las franjas horarias, aunque tiene previsto un horario especial para los mayores de 70 años, para evitar que se crucen con los niños por la calle.

Navarra

El Gobierno foral trabaja para avanzar hacia la fase 2 a partir del lunes 25 pero con algunas limitaciones de algunas de las actividades permitidas en el BOE como por ejemplo en el ámbito educativo.

Desde el Departamento foral de Salud se destaca la existencia de algunas zonas de la región sin ningún caso nuevo en las dos últimas semanas, sobre todo en la zona del norte y noreste de Navarra o en Tierra Estella.

País Vasco

El Gobierno de Íñigo Urkullu quiere impulsar el consumo en el País Vasco y por ello ha solicitado su pase a la fase 2. Euskadi pide que la hostelería pueda abrir el interior de los locales con un aforo al 50%, y que se permita la movilidad entre territorios para fomentar ese resurgimiento económico.

El ejecutivo de Vitoria quiere permitir la reapertura de las clases de forma presencial para 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y alumnado de 1º y 2º de Formación Profesional de todos los grados; así como la posibilidad de que las academias y escuelas privadas también puedan regresar a las aulas limitando aforos y garantizando las distancias de seguridad.

La Rioja

El Gobierno de La Rioja no quiere dar un paso atrás y volver a tener una recaída si las cosas no se hacen bien, por ello ha pedido a los riojanos que "no bajen la guardia".

Pero como cumple todos las medidas requeridas para pasar a la fase 2, La Rioja va a solicitar ese avance en la desescalada.

Canarias

El Gobierno de Canarias ha solicitado que las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura pasen a la Fase 2 del plan de desescalada el próximo lunes, uniéndose así a El Hierro, La Gomera y La Graciosa.

Baleares

Al igual que Canarias va a solicitar que todas sus islas pasen a la fase 2.

Murcia

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, solicitará al Gobierno central que todos los municipios pasen a la fase 2 a excepción de Totana -donde se ha registrado un rebrote entr los trabajadores del campo-, que continuaría, según la propuesta del presidente, durante una semana más en la fase 1.

Ceuta y Melilla

Melilla quiere pasar a la fase 2, pero con algunas restricciones para la vuelta a las clases porque no se puede garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y de higiene en las aulas, al igual que en el transporte aéreo y en los pasos fronterizos con Marruecos.

Ceuta también ha solicitado entrar en la fase 2 de la desescalada.