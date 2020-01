Calvo defiende que Sánchez necesite "unos días" para hacer cambios en su Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que Pedro Sánchez necesite "un corto espacio de tiempo" para hacer "los cambios que considere importantes" para conformar el nuevo Ejecutivo, con el propósito de que sea "estable, constructivo y dure cuatro años".

En una entrevista en TVE y a la pregunta de si los socialistas están molestos con Unidas Podemos por anunciar ya sus ministros, Calvo ha restado importancia y ha considerado que "hay cosas a las que no se les debe dar más trascendencia". Para argumentar que el anuncio de la composición de Gobierno se retrase finalmente hasta la próxima semana, Calvo ha comentado que "mientras uno no tiene garantías de que va ser investido, no debe sentirse presidente. Hay formas que conviene no saltárselas". La vicepresidenta ha calificado de "justificadísimas y razonables" las prisas para celebrar el debate de investidura pero, al tiempo, ha insistido en que "no es extraño" que Sánchez necesite "unos días" para armar un Gobierno. "Ahora está haciendo modificaciones", ha dicho.

Calvo también se ha referido al acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y ha asegurado que el pacto de investidura implica el apoyo de los republicanos a los presupuestos generales del Estado, que el nuevo Gobierno considera se deberían aprobar en el primer trimestre. A la pregunta de cómo valora que la diputa de ERC, Montserrat Bassa, dijese ayer desde la tribuna del Congreso que le importa "un comino la gobernabilidad de España", Calvo ha señalado que es "el mismo comino" que le importa al PP, Vox y Cs y ha situado a las "tres derechas" en el mismo nivel de desapego que los republicanos.

Calvo también ha tenido unas palabras para el líder de los populares, Pablo Casado, por su discurso en el debate de investidura, y le ha dicho que al PP le queda "muy poco crédito para ser un partido de Estado".