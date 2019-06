La burla de Echenique con su propio destino en Podemos que ahora se ha vuelto en contra

El 'número tres' de Podemos, Pablo Echenique, dejará la Secretaría de Organización este jueves tras la debacle electoral del pasado 26 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales, y pasará a encargarse de una comisión de negociación de pactos.

En concreto, Echenique encabezará la Comisión de Seguimiento de Pactos de Gobierno, que englobará negociaciones en el ámbito nacional, local y autonómico. Desde el partido aseguran que "no es realista" que sea una sola persona la que se encargue de la conformación de gobiernos y de "fortalecer el trabajo sobre los territorios y los círculos".

Con este movimiento, la formación liderada por Pablo Iglesias aparta a Echenique de sus funciones al frente de la Secretaría de Organización para centrarle exclusivamente en las de Acción de Gobierno y en la de Acción Institucional, que constituyen "las tareas principales de Podemos en las próximas semanas y meses".

Esta noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales donde Echenique siempre se ha mostrado muy activo. El pasado 13 de mayo, el 'número tres' de Podemos publicó un tuit haciendo referencia a dos artículos de El Independiente y Prnoticias. En ellos se decía que “había perdido el apoyo de la cúpula de su partido”.

El secretario de Organización de Podemos escribió lo siguiente: “El subgénero de fake news que más me gusta es el de "me tomo cuatro cubatas y me invento enterita una historia loca sobre la vida interna de PODEMOS”.

El subgénero de fake news que más me gusta es el de "me tomo cuatro cubatas y me invento enterita una historia loca sobre la vida interna de PODEMOS".



Hoy en un hermano pequeño de OKcloacas venido a menos, @Irene_Montero_ y @juanmalpr afilan los cuchillos y me miran de reojo. �� pic.twitter.com/T3smjN0TIj — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) 13 de mayo de 2019

La ironía seguía cuando citaba a sus compañeros, “Irene Montero y Juanma del Olmo afilan los cuchillos y me miran de reojo”. La casualidad corrió en su contra, finalmente parece que será ninguno de estos dos el que le quite el puesto. Suena con fuerza, como posible sustituto, el diputado canario Alberto Rodríguez, más conocido como 'El Rastas'.

Echenique, de referente del sector crítico a aliado del oficialismo

El hasta ayer secretario de Organización de Unidas Podemos, Pablo Echenique Robba, que mantendrá la Secretaría de Acción de Gobierno, se incorporó en enero de 2014 a esta formación política de izquierdas, en la que ha pasado de ser referente del sector crítico a aliarse con el oficialismo.

Su salida, tras dos años al frente de la Secretaría de Organización, obedece a la decisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de realizar cambios en la cúpula de la formación morada, decisión que se produce en un momento de críticas internas por los malos resultados obtenidos en las dos últimas elecciones, las generales del pasado 28 de abril y las autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Echenique, físico y político, nació el 28 de agosto de 1978 en Rosario (Argentina) y con doble nacionalidad (española y argentina) fue militante de base de Ciudadanos y evolucionó hacia postulados de izquierdas a partir de su activismo en el movimiento 15-M. Se incorporó a la formación política de izquierdas Podemos en enero de 2014 y fue el cuarto candidato más votado en las primarias a las elecciones europeas que se celebraron ese mismo año, a las que concurrió en quinta posición y salió elegido eurodiputado. Representante del sector crítico, quedó fuera de la dirección estatal después del enfrentamiento con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el modelo organizativo del partido en la asamblea de Vistalegre. La segunda derrota de Echenique se produjo en la elección de la dirección del partido, en la que retiró su candidatura por sus discrepancias con el sistema de elección de las listas. En febrero de 2015 fue elegido secretario general de Aragón, al sumar el 72 % de los votos frente a la candidatura "oficialista", y entró a formar parte del Consejo Ciudadano de Podemos, la alta dirección estatal del partido, donde fue el primer representante del entonces sector crítico. Permaneció en el cargo hasta septiembre de 2017. Cabeza de lista de Podemos por Zaragoza, obtuvo el escaño en las autonómicas de Aragón en mayo de 2015 y situó a la formación morada como tercera fuerza política más votada. Desde abril de 2016 es secretario de Organización de Podemos.

Como miembro del Consejo Ciudadano había presentado un programa de reformas en torno a la descentralización territorial, el desarrollo del nivel municipal y el "reenganche" de los círculos. Echenique pasó de ser un referente del sector más contestatario a ejercer de aliado del oficialismo. En la Asamblea de Vistagre II al Consejo Ciudadano Nacional, celebrada en 2017, se convirtió en el segundo candidato más votado, con el 48 % de apoyo, solo superado por Pablo Iglesias. En 2017 fue multado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente personal.

Echenique, que está casado con María Alejandra Nelo Bazán desde 2012, padece de nacimiento atrofia muscular espinal, enfermedad hereditaria y degenerativa que lo tiene postrado en una silla de ruedas con una discapacidad del 88 %, lo que no le ha impedido desarrollar su carrera profesional y política. Así, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza desde 2006 y trabajó en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza.

Además, en 2009 consiguió una plaza de científico titular del CSIC en el Instituto de Química Física Rocasolano.