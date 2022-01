La burgalesa Rebeca Serna, premio IATI al 'Mejor blog con contenido de España' sobre viajes por 'Viajeros 3.0'

La bloguera burgalesa Rebeca Serna ha sido distinguida con el premio IATI a la Excelencia en la Comunicación Digital en Viajes, en la categoría de 'Mejor blog con contenido de España' por su espacio web 'Viajeros 3.0' (https://viajeros30.com/).

Los premios organizados por IATI, compañía de seguros en el ámbito de los viajes, se entregaron este viernes en un acto celebrado en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, que fue presentado por el televisivo Roberto Leal.

Rebeca Serna, periodista, fotógrafa y periodista, ha sido merecedora del premio en la cateogría 'Mejor blog con contenido de España', al que también optaba otro blog de dos castellanoleoneses: 'Organizo tu viaje', de los vallisoletanos Eva Hernández y José Manuel Montes.

Serna, que se define como una "burgalesa treintañera enamorada de su tierra" y como una "fotógrafa que quiere ser viajera", una "periodista que quiere escribir sobre viajes" y una "eterna aprendiz sobre cada rincón del mundo", comenzó su andadura con el blog 'Viajeros 3.0' en 2014.

Se trata de un espacio de viajes especializado en escapadas de fin de semana, turismo rural, senderismo y naturaleza.

Esta joven ya fue finalista en la categoría de Mejor Blog Revelación en 2019 y de Mejor Blog Profesional en 2020, por lo que es el proyecto que más nominaciones ha recibido en la historia de los galardones.

"El hecho de haber sido nominada por tercera vez consecutiva y en una categoría que premia el contenido nacional es un grandísimo reconocimiento para mi. Comencé el blog hace ocho años con la intención de decirle al mundo que no hacía falta volar lejos para descubrir lugares fascinantes y ahora siento que no me equivocaba", afirmó Rebeca Serna antes de la celebración del acto de entrega de los galardones.

El vallisoletano Rubén Alonso, autor del blog 'Rubén y el mundo' y de un canal de YouTube, también se encontraba nominado, en su caso en la categoría 'Mejor canal de YouTube', si bien finalmente no pudo llevarse el premio, que fue a parar a Enrique Alex.