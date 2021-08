Bolaños confirma que el Gobierno trabaja en la creación de una empresa pública, pero "a medio y largo plazo"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha confirmado este viernes que el Gobierno trabaja en la creación de una empresa pública para gestionar las centrales hidroeléctricas ante la escalada del precio de la luz, pero ha indicado que será una vez terminen las actuales concesiones, por lo que se trataría de una medida "a medio y largo plazo".

"Una de las posiciones que se plantea es que pueda haber una empresa pública, cuando terminen las concesiones en todo caso, porque la seguridad jurídica es muy importante, y hay que ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan. Es una de las medidas que se están trabajando, pero sería en el medio y largo plazo", indicó Bolaños en declaraciones en Almería.

En este sentido, quiso dejar claro que las medidas que adopte el Gobierno "en ningún momento" afectarán a las concesiones existentes o a ningún régimen o derechos actualmente establecidos.

El ministro aseguró que el Gobierno está tomando medidas para proteger a los ciudadanos del alza de la luz, como la reducción del IVA o la suspensión del impuesto a la generación, que según dijo, han abaratado el recibo un 12%, pero lamentó que se venía de una época en la que las medidas que se tomaron fueron "claramente contraproducentes" y ahora se están "pagando las consecuencias".

Gobiernos anteriores, medidas contraproducentes

"El Gobierno ha tomado y sigue tomando medidas para proteger a los ciudadanos, a diferencia de gobiernos anteriores que adoptaron medidas que hoy se ven contraproducentes, porque no apoyaron las energías limpias y renovables que hoy abaratarían la factura de la luz", afirmó Bolaños.

En cuanto a las discrepancias con Podemos para abordar la escalada del precio de la luz, el ministro afirmó que el Ejecutivo es "único" y que ambos socios están comprometidos con trabajar para que el alza de la luz no afecte a las familias y los hogares, "y a ello se dedica el Gobierno, a buscar soluciones, que es lo que hay que hacer". "Cualquier otra actuación no resulta útil", señaló Bolaños, en referencia a las movilizaciones anunciadas por Podemos.

Problema europeo

Asimismo, el titular de Presidencia aseguró que la subida del precio de la luz es un problema europeo, derivado de la carestía del gas y del CO2, así como del modelo tarifario fijado por la Comisión Europea, por lo que afirmó que la ministra del ramo, Teresa Ribera, está haciendo propuestas en Europa para buscar fórmulas "más adecuadas".

A su juicio, es un "problema complejo y no tiene una solución única", y no se puede adoptar ninguna medida que rebaja la luz "de un día para otro". Así, defendió la necesidad de trabajar a nivel europeo y de adoptar medidas conjuntas entre todos los países, como modificar el modelo tarifario marginalista en toda la UE. "Nosotros ahí no tenemos ninguna duda, la solución tienen que venir de Europa", reiteró.