Boecillo (Valladolid) celebrará en agosto las XVIII Veladas de Jazz con tres conciertos en el Parque El Tejar

El municipio vallisoletano de Boecillo celebrará las XVIII Veladas de Jazz los sábados 3, 10 y 24 de agosto en el Parque El Tejar, de forma gratuita y con propuestas de jazz cubano, español y blues.

Los conciertos, que empezarán siempre a las 22.00 horas, arrancarán con la propuesta de jazz cubano del prestigioso percusionista Pedro Pablo & Three Cuban, según ha informado la organización, que ha presentado el programa este miércoles en la Diputación de Valladolid.

Posteriormente, el sábado 10 de agosto, actuará el contrabajista David Ruiz Septet junto a su septeto de jazzistas y su espectáculo 'Where we come from', mientras el sábado 24 de agosto será el turno de Clara Thornton Powell, hija de la dama del blues Velma Powell, quien llega junto a la banda que acompañó a su progenitora.