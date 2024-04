Barrera (Vox) defiende la 'ley de concordia' y reta a Sánchez a llevarla al "tribunal intergaláctico que desee"

Recuerda que la ley de memoria democrática está vigente hasta que se tramite la nueva norma y después "todo esto va a cambiar"

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera, ha defendido la futura 'ley de concordia' que impulsan las formaciones que componen el ejecutivo valenciano --PP y Vox-- y ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez puede llevar el proyecto "hasta el tribunal intergaláctico que desee". "Nosotros, evidentemente creemos que estamos haciendo una ley que es para reparar todas las víctimas, las de un bando y las de otro".

Así lo ha aseverado Barrera a los medios de comunicación en relación a la visita que este martes realizan los ministros socialistas Diana Morant y Félix Bolaños al 'Paredón de España', en el cementerio de Paterna (Valencia), y a la intención del Gobierno de recurrir este tipo de normas ante el Constitucional y la justicia europea.

Al respecto, el vicepresidente valenciano ha recalcado que, "precisamente, en el Paredón de Paterna, antes del 39, se fusiló a muchísima gente". "Y podría dar hasta nombres concretos, no voy a entrar en ello, pero lo que a nosotros nos parece increíble es que un gobierno de izquierdas no quiera reparar a todas las víctimas. Eso no es igualdad, eso no es concordia, eso es sectarismo. Me parece un despropósito", ha insistido.

Y ha agregado: "Que vayan a llevarlo, como dice Sánchez, hasta la ONU... puede llevarlo hasta el tribunal intergaláctico que desee, que nosotros evidentemente creemos que estamos haciendo una ley que es para reparar todas las víctimas, las de un bando y las de otro, porque aquí hubo asesinatos, hubo persecución religiosa, hubo persecución política y hay que reparar a todas las víctimas desde la democracia, tan sencillo como eso".

En esta línea, ha reiterado que el proyecto legislativo impulsado por los 'populares' y por si partido, Vox, pretende "impulsar la igualdad de todas las víctimas y no solo reconocer el dolor de una de las partes de la contienda".

AYUDAS MEMORIA HISTÓRICA

Por otro lado, el vicepresidente y conseller de Cultura ha considerado que ha habido "un poco de confusión" en cuanto a las ayudas a la memoria histórica.

En este sentido, ha explicado que "lo único que existe, como todo el mundo sabe, es que se está tramitando la nueva ley de concordia que sustituirá a la de memoria democrática". Pero la futura norma, ha continuado, "aún se tiene que llevar a Les Corts, se tiene que tramitar y se tiene que publicar, y mientras esto no suceda, como no puede ser de otra manera, somos fieles cumplidores de la ley y, por tanto, sigue vigente la ley de memoria democrática".

"Evidentemente, --ha puntualizado-- esa ley no nos gusta a ni al Partido Popular ni a Vox, no nos gusta, y por eso hemos impulsado la tramitación de la ley de concordia".

"Pero, como digo, respetamos la ley, respetamos el Estado de Derecho, y mientras no esté la ley de concordia, la ley de memoria democrática, sigue actualmente vigente y con todas sus consecuencias", entre ellas, las ayudas a las exhumaciones de represaliados o la retirada de simbología franquista.

"Mientras siga existiendo la ley, se mantendrá todo como establece la ley", ha aseverado Barrera, que ha sido preguntado por su después de la aprobación de la ley de concordia "se acabará todo".

"Cuando cambie la ley, evidentemente, todo esto va a cambiar, porque lo que se va a hacer no es retirar desde la democracia el apoyo a una parte de las víctimas de la contienda civil, sino que se va a ampliar a todas las víctimas", ha respondido.

Finalmente, ha recordado que València fue "el último sitio donde se mantuvo el Gobierno de la República" y "desde el 31 al 39 pasaron muchísimas cosas". "Esas víctimas también necesitan de la reparación desde la democracia y desde nuestro gobierno", ha concluido.