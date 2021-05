Baldoví pide al PSOE que aprenda la lección del 4M: A la derecha se la combate con propuestas, no con grandilocuencias

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha pedido este miércoles al PSOE que aprenda la lección que, a su juicio, han dejado las elecciones madrileñas y que no caiga "en la trampa de la derecha" y asuma que hay que combatirla con "propuestas" y no con "palabras grandilocuentes".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso y que ha arrancado con una felicitación para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su "incontestable" victoria, y otra para la candidata de Más Madrid, Mónica García, que ha logrado situar a su formación como segunda fuerza regional.

Baldoví ha recalcado que, en cualquier caso, los "perdedores" del 4M son el PSOE y Ciudadanos. Desde su punto de vista, la conclusión que debe sacar la izquierda de lo sucedido en Madrid es que si se habla "poco de propuestas y de gestión" y sólo se dicen "palabras grandilocuentes" se producen "los resultados que se han producido".

En este contexto, ha llamado al PSOE a no caer en esa "trampa" de la derecha y también a "cuidar" a los partidos que hicieron presidente a Pedro Sánchez porque, ahora que Ciudadano "desaparece" ya no tiene nadie más en quién apoyarse. "Ya no tiene más opciones", ha agregado, convencido de que la legislatura seguirá su curso y la coalición PSOE-Unidas Podemos no se resentirá.

ESPAÑA NO ES MADRID

Además, ha subrayado que, "aunque no le guste" a Díaz Ayuso, España "no es Madrid", sino sólo "una parte más de esa España diversa plural y variopinta", donde unas comunidades las gobierna el PP en sus distintas versiones otras el PSOE, otras fuerzas soberanistas y otras el PSOE en coalición con otros partidos como el suyo.

En cualquier caso, ha dado por hecho que el PP intentará "replicar" la "manera de hacer política" de Ayuso en la Comunidad Valenciana. Así ha apuntado que ya han "fulminado" a la hasta ahora presidenta del partido Isabel Bonig con la intención de sustituirla por un "zaplanista" como el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón que, según su pronóstico provocará "mucha crispación".

Por último, Baldoví ha dedicado un mensaje al exdiputado nacional y autonómico de Ciudadanos Toni Cantó, que intentó ir en las lista de Isabel Díaz Ayuso pero la Justicia se lo impidió. "Me gustaría que se cumpliera la norma de 'Roma no paga traidores'", ha deslizado.