Aznar pide que el PP borre la "huella indecente" de Bildu de Ley de Memoria

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que la "huella indecente" de los "herederos del terror", en referencia a EH Bildu, sea borrada de la Ley de Memoria Democrática cuando el PP llegue al Gobierno.

"Ni una sola coma de estos asesinos será nunca aceptable en ningún proyecto de memoria, y por eso quiero pedir a todos, especialmente a Alberto Núñez Feijóo, próximo presidente del Gobierno, que ese compromiso lo proyectemos hacia al futuro y que la huella indecente de los herederos del terror sera borrada y que el PP trabajará para que eso ocurra mas pronto que tarde", ha afirmado Aznar.

Aznar ha intervenido este sábado en Ermua (Bizkaia) en la clausura del la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco de Nuevas Generaciones, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Marimar Blanco, hermana del concejal secuestrado y asesinado por ETA, a quien han homenajeado en la conmemoración del 25 aniversario de su muerte.

"No basta con que no maten, porque tienen una deuda con la libertad y la vida de todos que no han saldado, y no la vamos a olvidar, vamos a exigirla y no conformarnos con que digan que tienen tantos votos, porque también los tenían cuando aplaudían el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y la democracia es también valores, dignidad y defensa de derechos", ha manifestado el expresidente.

Aznar ha reprochado al Gobierno que permita que "manipulen y reescriban la historia" quienes "justificaron" el crimen de Miguel Ángel Blanco y "animaban a que mataran", porque de este modo "se destruyen los valores esenciales de la democracia".

Ha resaltado que Miguel Ángel Blanco quiso trabajar por un proyecto "de convivencia", planteado por el PP, que los españoles respaldaron mayoritariamente, "desafiando con su compromiso al miedo y la coacción", y se negó a que los terroristas "marcaran su vida".

El expresidente ha rememorado la "fortaleza ejemplar" de los padres y la hermana de Miguel Ángel Blanco, que contagiaron una "inmensa fortaleza a los demás" frente a los que "secuestraron, asesinaron, chantajearon y quisieron poner de rodillas al Estado, aunque no lo consiguieron".