Ayuso reitera que busca una amplia mayoría que le permita tener un "gobierno fuerte y estable"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que busca alcanzar en las próximas elecciones del 4 de mayo una amplia mayoría que le permita tener "un gobierno fuerte y estable".

"Yo aspiro a gobernar en solitario, aspiro a hacerlo con una mayoría amplia que me permita esta vez tener presupuestos y poder bajar los impuestos, sin que me los frenen", ha manifestado. Además, ha trasladado que quiere poder cumplir su programa electoral sin que se lo "paralicen", que es la situación en la que ha estado "en estos dos años".

Así, en declaraciones a los medios en la presentación del nuevo edificio del Hospital 12 de Octubre, Ayuso ha pedido el apoyo para un gobierno estable donde pueda incorporar "distintas sensibilidades políticas para representar a todos los madrileños".

Por otra parte, preguntada por la información de 'El Mundo' que señala que el equipo de la presidenta reclamó al presidente del PP, Pablo Casado, tener autonomía absoluta durante la campaña, Ayuso ha indicado que este "siempre ha defendido y ha querido", porque la conoce, que ella tenga "perfil propio".

"Es algo que no solo ha respetado sino que ha querido para Madrid y por eso me eligió como candidata. Todas las conversaciones y todo lo que tengo que hablar con Pablo Casado lo hago directamente con el presidente. No me atengo a conversaciones de pasillo que es un poco lo que se está hablando en este caso", ha manifestado.