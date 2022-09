Ayuso pide a Feijóo que reduzca impuestos "sin miedo" cuando llegue a Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes al PP que cuando "llegue a la Moncloa" no sólo se centre en "gestión" sino que haga una "reducción drástica del gasto público, de los impuestos y que flexibilice el mercado", corrija leyes "sectarias" y fomente la "hispanidad".

"Que erradique toda política sectaria que sólo divide y pone los intereses de la nación en manos de minorías, mucho más de aquellas que son odiadoras profesionales de España. Sin miedo: no hay gobierno liberal bueno sin su consiguiente manifestación de la izquierda en la puerta", ha dicho la presidenta en un encuentro organizado por el diario El Mundo.

También ha pedido al PP que corrija todas las leyes sectarias, fomente la hispanidad y restaure "la confianza" de los ciudadanos en el Poder Judicial y en las instituciones, como la monarquía, y en este sentido ha reprochado que los ciudadanos ya no puedan ver "nunca" la agenda de la Corona como algo "habitual".

En cuanto al Gobierno madrileño, ha asegurado que Madrid "en el ejercicio legítimo de su cuota de autonomía fiscal" y con "lealtad a la Nación" seguirá bajando impuestos "siempre" que tenga ocasión y le guste "o no" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha acusado a Sánchez de amasar "la mayor hucha política de la historia de la democracia" y guardarla para "su año electoral", y ha añadido que los españoles pagarán al presidente la campaña política.

"Cada anuncio que el presidente realice de aquí al 10 de diciembre de 2023, no debemos olvidar que está patrocinado por el asfixiado, harto y maltratado contribuyente español", ha señalado la jefa del Ejecutivo madrileño.

También ha señalado que los españoles están pagando un Gobierno para que se hagan "estrategias para atentar contra una parte de los españoles" y para "aplacar a la oposición".

"Para que, entre instituciones colonizadas, propaganda y una maquinaria nunca vista de poder, el PSOE siga al frente del Gobierno. Ya lo dijo Sánchez: Vamos a por todo", ha aseverado Díaz Ayuso.

Ha indicado Ayuso que todo lo que anuncia Sánchez está diseñado para perjudicar a Madrid y bloquear la administración y, todo ello, "por puro electoralismo, y también ha acusado al Gobierno de oponerse a todo lo que hace Madrid para "no pocas veces" acabar "imitando" sus fórmulas.

"A mí no me importa que nos copien. Lo que pido es que no salga todo el gobierno a insultarnos antes de imitarnos. Y que medida buena que tardan en implantar, aunque provenga del PP, es tiempo perdido para el ciudadano", ha dicho la presidenta.