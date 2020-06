Ayuso defiende en COPE que Madrid “ha peleado por cada vida” y otras noticias del martes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su gobierno "ha peleado por cada vida" y critica a la izquierda por propagar el mensaje de que algunas muertes se podrían haber evitado.

La presidenta ha hablado de la campaña del PSOE y Unidas Podemos que nace antes de la pandemia y que se está agudizando en estos momentos de la que dice sentirse víctima. Sobre el polémico protocolo que señalaba qué ancianos de residencias debían ser hospitalizados y cuáles no, Ayuso ha explicado que la decisión "nunca fue política sino profesional", en base a los criterios de médicos y geriatras. "Ellos decidían si se trasladaba a un paciente al hospital o se quedaban en una residencia, que era su casa.

FRANCO NO DESCARTA MOCIÓN DE CENSURA DEL PSOE A AYUSO

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, considera que “la posibilidad de la moción de censura al Gobierno regional por su gestión con la crisis sanitaria del coronavirus sigue estando, sobre todo en lo relativo a las residencias”.



En este caso, señala Franco que quien presentará la moción de censura “será el partido que ganó las elecciones en Madrid” y considera que “sí hay motivos por la gestión de la crisis que no ha sido todo lo acertada”.

EXPÓSITO: “COMO SOCIEDAD NO VALORAMOS COMO SE MERECE AL PERSONAL DE LAS RESIDENCIAS”

También ha hablado en ‘El Paseíllo del Tron’ de ‘Herrera en COPE’Ángel Expósito sobre las residencias y el papel que han jugado durante esta crisis las residencias.

Recuerda Expósito que “Iglesias no ha ido a ninguna de ellas y habla por hablar”.

Además, señala que en muchas ocasiones “los ancianos estaban mejor en las residencias que en los hospitales” y se pregunta ¿es que en los hospitales se iban a curar?”.

Y por último, destaca la labor de todos los trabajadores de las residencias “somos injustos como sociedad porque no estamos valorando como se merece al personal de las residencias, que muchos se han contagiado y que decidieron quedarse allí para acompañar y encerrarse con nuestros abuelos”.

HERRERA: “EL MUNDO REAL ES EL DE LA CEO, QUE HA ORGANIZADO CON GRAN ÉXITO GARIMENDI”

En su monólogo de este martes Carlos Herrera en ‘Herrera en COPE’ ha hablado de la importancia de la recuperación económica y de cómo se está moviendo la gente necesaria para que podamos llegar a recuperarnos: empresarios y trabajadores.

“Y el Gobierno o los Gobiernos en la medida de lo posible tienen que marcar las reglas de juego y luego dejar que la iniciativa privada, eso que tanto le duele a algunos, sea la que conquiste el éxito.

Miren, estos días la CEO ha organizado una cumbre empresarial muy importante porque ahí estaban, desde luego, todos los que son estaban ahí. Y los que estaban son de lo más, que son la gente que se juegan su dinero, crean riqueza y de la riqueza llega el bienestar social.

En Italia y en Francia, ya le he contado esta mañana, que se han creado comisiones para sacar adelante la economía. Y han puesto al frente de esas comisiones, además de poner ahí a los mejores, han puesto en Italia a Vittorio Colao, y en Francia a Oliviere Blanchard, que son señores, desde luego que pueden y tienen una visión de luces largas que junto con todos los demás han presentado ya a sus Gobiernos el pliego de las ideas que hay que poner en marcha. En españa eso se lo hemos encargado a Patxi López y a un comunista tardocomunista carpetovetónico que anda por ahí, con lo cual, oiga, miren, vayamos al mundo real. Y el mundo real es el de la CEO, lo que ha organizado con gran éxito Garamendi”

LUIS DEL VAL: “ESTO NO SE ARREGLA CON SUBSIDIOS DE DESEMPLEO NI CON LA RENTA BÁSICA”

“Hay unos españoles que piensan dónde irán de vacaciones y otros que piensan si podrán comer al llegar las vacaciones”, es una de las reflexiones de Luis del Valen su fotografía del día en ‘Herrera en COPE’.

Muestra el profesor también su preocupación por la economía de España “porque sin poder pasar página de la pandemia, nos tenemos que enfrentar a la pandemia económica, que afecta a toda Europa y, singularmente más, a países tan dependientes del turismo, como España. El ERTE puede terminarse si la empresa cierra. O, no cierra, pero debido a la escasez de la demanda o a que se le obliga a prescindir del 30% del espacio, decide prescindir del 30% del personal. O, al crecer tanto el desempleo, cuando la gente no dispone de dinero, no compra, y el consumo interno se resiente, y se crea más paro.

Eso no se arregla con subsidios de desempleo, ni con la renta básica, porque el dinero viene de los impuestos que pagamos los trabajadores y las empresas y, si cada día, hay menos empresas, y, por tanto, menos trabajadores, cada vez habrá menos dinero. Eso es probable que lo sepa el doctor en Economía Pedro Sánchez, pero su vicepresidente está convencido de que si no hay dinero suficiente se suben los impuestos y ya está, genial idea que todavía no ha descubierto ningún país del mundo”.