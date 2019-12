Ayuso, en El Cascabel: "Los líderes autonómicos del PSOE tienen una oportunidad única de decir no a Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un órdago este lunes a los líderes de los gobiernos autonómicos socialistas como Emiliano García-Page o Javier Lambán que tienen “una oportunidad única de decir no a Sánchez”, a la hora de pactar el próximo gobierno con ERC. “Yo no me creo que Page o Vara estén de acuerdo con lo que está pasando”.

La líder del PP y presidenta regional ha lamentado en El Cascabel de TRECE que “siempre sea la culpa del PP” cuando le preguntan si debía haber sido iniciativa de Casado formar “un bloque constitucionalista” en la investidura.

Una Díaz Ayuso que recibirá mañana la llamada del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como parte de su ronda de contactos con los presidentes autonómicos de cara a la investidura. “Llevamos 4 meses al frente del nuevo gobierno y jamás hemos recibido una sola invitación de Moncloa para hablar”, subraya Ayuso que, añade, no va a “tratar temas serios de la Comunidad de Madrid por teléfono. La líder popular sugiere que la intención de la ronda es únicamente contactar con Torra: “solo me cabe pensar mal, porque no se que pintamos los presidente autonómicos en esto”.

Para Ayuso, esta ronda de consultas es “para que decir que “no sea que yo no lo he intentado'”. Añade la presidenta madrileña que “probablemente no hable con todos los presidentes, sino con quien le interesa”.

También ha lanzado una advertencia Ayuso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que acusa de deber a la región madrileña “377 millones de euros”. Para Ayuso “tiene que dimitir”, porque “no puede seguir siendo ministra si lo que quiere es dividir a las comunidades autónomas”. “Si subimos los impuestos vamos a espantar inversiones extranjeras en un tablero nuevo en el que Reino Unido jugará de otra manera tras el Brexit”.

Ha tenido palabras para Podemos, que está a las puertas de entrar en el gobierno de Sánchez: “Me preocupa negociar con Podemos porque van contra la libertad de elección de centro educativo”. “Ya están lanzando promesas sobre el SMI”, recuerda, y que “tienen una mentalidad que lleva al fracaso y la división.