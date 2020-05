Ayuso y Almeida se disculpan por el acto de clausura de Ifema

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este sábado disculpas por la organización del acto de cierre del hospital de campaña de Ifema para pacientes con COVID-19 y ha reconocido que tuvo que haber contado con un menor número de asistentes, postura compartida por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Tras permanecer 40 días abierto como hospital temporal para hacer frente a la alta presión en las UCI y los centros hospitalarios por la COVID-19, Ifema cerró el viernes sus puertas con un evento multitudinario presidido por Ayuso.

"Hay veces que la emoción te puede y ayer se vivió algo especial", ha dicho Ayuso en declaraciones a Telemadrid, donde también se ha referido a la apertura de una investigación por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid para comprobar si en la clausura del hospital de Ifema se cumplieron las normas de seguridad establecidas en el real decreto del estado de alarma.

Para Ayuso, que este sábado ha presidido el acto de celebración del 2 de mayo en la Puerta del Sol, la Delegación del Gobierno se ha dado "demasiada prisa en abrir" una investigación sobre un evento "especial" al que la Comunidad de Madrid invitó a los representantes públicos de la Asamblea y del Ayuntamiento.

"Me disculpo por ello; debimos invitar a solo a los portavoces", ha reconocido la presidenta madrileña, quien ha destacado que en el interior del pabellón -donde tuvo lugar el acto- se mantuvieron las distancias de seguridad porque se había establecido en qué espacio se iba a poner cada uno.

El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha recordado que "la ley es igual para todos" y que no puede "exigirse un esfuerzo" a los ciudadanos, que no tienen la posibilidad de "despedir a sus muertos" ni "ver a sus amigos", mientras los representantes institucionales están "presuntamente, saltándose a la torera las normas más elementales que recoge el real decreto".

Asimismo, ha indicado que "no es momento de insultos y descalificaciones", sino de "ejemplaridad".

Franco ha señalado que la Policía Nacional debe "recabar la información precisa, exacta y fehaciente" sobre lo ocurrido en Ifema y que, "en función de los datos", irá "actuando" como proceda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reservado el "comentario" sobre el acto ya que, ha dicho, "el Gobierno de España no va a polemizar con ninguna administración".

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este sábado que ayer "se produjeron escenas" que "no se deberían haber producido" durante el acto de Ifema, y ha pedido "disculpas" si incurrió en alguna "conducta" que no se correspondiera con la "ejemplaridad" que exige su cargo.

Almeida ha alegado que la clausura de Ifema fue "un símbolo de esperanza" y que "se desbordaron las emociones", lo que dio pie a imágenes "que no casan con el mensaje" que están "trasladando desde las instituciones".

Respecto a la investigación abierta por parte de la Delegación del Gobierno sobre el acto de Ifema, Almeida ha apuntado que, si bien es "muy respetuoso", le sorprende que esta haya sido la "única noticia" que ha tenido de la Delegación "durante esta crisis".

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha reconocido respecto al acto que "esa imagen no se puede ofrecer", y ha dicho: "A mí no me gustó nada, y creo que no puede volver a ocurrir".

"A todos nos pudo la emoción del momento", ha señalado Aguado, quien ha indicado que, si bien todos los asistentes al acto de Ifema "llevaban mascarilla" y "esa es la garantía de que no haya contagios", hay que respetar "siempre" la distancia social y la imagen transmitida por los representantes públicos "es importante".