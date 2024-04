El Ayuntamiento de Burgos convoca un pleno extraordinario para aprobar la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Burgos celebrará el próximo 29 de abril un Pleno Extraordinario en el se aprobará el proyecto de Zona de Bajas Emisiones, según lo anticipado por la portavoz Municipal, Andrea Ballesteros, "a menos que haya contratiempos inesperados".

En relación a esto, se ha señalado que esta fecha marca el límite para dar forma y curso a este proyecto, el cual debe estar completado antes del 31 de diciembre para evitar poner en peligro los siete millones de Fondos Europeos, además de los intereses y una eventual penalización.

Ballesteros ha subrayado que la Zona de Bajas Emisiones, presentada hace unas semanas junto con la nueva Ordenanza de Movilidad, reduce en dos tercios el área de acción del proyecto anterior del mandato anterior, limitando al máximo su flexibilidad.

En cuanto a las discrepancias expresadas por el Grupo Municipal de Vox respecto a este proyecto, Ballesteros ha afirmado que las negociaciones continúan, pero ha dejado en claro que no hay margen para otra opción que no sea la aprobación de este documento el 29 de abril, al mismo tiempo que ha mencionado que se permitirá la entrada de vehículos con etiqueta B y C, reduciendo al mínimo su área de influencia.

Asimismo, Ballesteros ha señalado que es natural que existan discrepancias en una coalición de Gobierno entre dos formaciones políticas diferentes, y espera que este acuerdo se cierre lo antes posible, teniendo en cuenta que el PP también ha cedido en otros asuntos.