La Audiencia Nacional acuerda los testigos para su primer juicio a Villarejo

La Audiencia Nacional ha acordado los testigos que desfilarán en el primer juicio al excomisario José Villarejo por tres de la treintena de piezas que se le han abierto por el llamado caso Tándem, por el que está en prisión desde 2017, y que se enjuiciarán de forma conjunta.

La sección cuarta de lo Penal adopta esta decisión en el auto de admisión y denegación de pruebas propuestas por las partes para la vista oral de las piezas 2,3 y 6 (Iron, Land y Pintor).

La Sala aún no ha fijado fecha para el juicio, si bien la semana pasada decidió unificar esos tres procedimientos en un solo, a la vez que decretaba la puesta en libertad de Villarejo en esas tres causas a punto de enjuiciarse, lo que no supuso no obstante su excarcelación, al estar en prisión por otras piezas del caso.

Valoró que Villarejo lleva en prisión provisional más de tres años y que el delito más grave por el que se le acusa en estas piezas sería el de cohecho, que contempla una pena máxima de seis años de prisión.

Ante esta decisión, algunas partes en el procedimiento temen que finalmente Villarejo pueda quedar en libertad al vencer el noviembre el plazo de los cuatro años en prisión preventiva sin que se haya emitido la sentencia por el que será su primer juicio.

La Fiscalía presentó hace meses su escrito de acusación por estas piezas donde pide 38 años y 10 meses de cárcel para Villarejo en Land, 57 en Iron y 14 en Pintor.

Entre los testigos que ahora se aceptan, en Land figuran Yolanda García Cereceda y Silvia Gómez-Cuétara, la hija y la viuda del promotor de la Finca, Luis García Cereceda, a las que supuestamente investigó su otra hija, Susana García Cereceda, mediante la contratación de Villarejo, en su enfrentamiento por la herencia de su padre.

También declarará como testigo el arquitecto vinculado a la Finca, Joaquín Torres, y un antiguo responsable de Método 3 Antonio Tamarit, en relación a un informe de inteligencia patrimonial sobre Procisa y Luis García-Cereceda, que fue elaborado por esa agencia de detectives por encargo de Silvia Gómez-Cuétara, fechado el 18 de julio de 2012, y que Cenyt -la empresa de Villarejo- obtuvo de las bases de datos de la empresa de detectives "de forma ilícita".

Quedan fuera de la lista de testigos, entre otros, Jaime Ostos, exmarido de Yolanda García Cereceda, así como funcionarios de Policía ya jubilados "por estar investigados en otras piezas".

En Pintor, entre cuyos acusados se encuentra el empresario Juan Múñoz, marido de Ana Rosa Quintana, por haber supuestamente contratado a Villarejo para cobrar una deuda, han sido admitidos como testigos el exjuez Javier de Urquia y Mateo Martín Navarro.

Según las Fiscalía, entre 2016 y 2017, Juan Muñoz y su hermano, junto a sus abogados (también acusados en esta pieza), "llevaron a cabo una pluralidad de acciones" entre ellas contratar los servicios de Villarejo para conseguir que Mateo Martín Navarro y su letrado Javier de Urquía modificaran su estrategia procesal" en un asunto pendiente de juicio por un delito contra la Hacienda Pública, "con el fin de que la familia Muñoz resultara beneficiada".

En Iron, sobre un presunto encargo de un bufete de abogados para espiar a otro, está previsto que declaren, entre otros, algunos de los letrados del bufete espiado.EFE