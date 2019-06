El PP atribuye las exigencias de Vox a una "pataleta" para hacerse valer

El endiablado mapa político español nos ha dejado un puzzle difícil de encajar. Y la configuración de los Ayuntamientos no ha puesto punto y final, como se podría pensar, a todo el problema. Sobre todo, porque todavía hay plazas pendientes en el reparto de poder (diputaciones y Comunidades Autonónomas).

Con este telón de fondo, Madrid se ha convertido en el centro neurálgico del problema para las alianzas entre PP y Vox (con Ciudadanos como tercero en liza en un segundo plano). Ambas formaciones firmaron un acuerdo para el Ayuntamiento de Madrid y el desencuentro surge a la hora de interpretar ese documento. La formación de Abascal considera que el texto les daba derecho a tener concejalías de gobierno en proporción a su representación; y desde el PP aseguran que, así es, pero que las concejalías de gobierno son las delegadas, las de distrito. Las que, no incluyen, en definitiva, un asiento en la Junta Municipal de Gobierno. Y es que, dicen desde Génova, tienen cuatro concejales y piden seis cosas.

Vox no acepta esta lectura y ha paralizado todos los acuerdos a nivel nacional - no solo los de la Comunidad de Madrid - y están dispuestos, aseguran a COPE, a llevar su órdago hasta el final porque, apuntan, “no hemos venido a ser la muletilla del PP”. Su lema es claro: o están en el Gobierno, o están en la oposición. Es más, están convencidos de que su electorado les apoya, algo que no comparten los populares, que auguran la desaparición de ese partido si eso ocurre porque nadie entendería que fueran el obstáculo principal para que no haya gobiernos alternativos a la izquierda en toda España.

Esta martes los equipos negociadores de ambas formaciones se volvieron a reunir para intentar buscar una salida a este atolladero, aunque desde Vox son pesimistas. En Génova, sin embargo, atribuyen la pataleta al deseo de hacerse valer ante los suyos durante toda esta semana, pero no le ven más recorrido. De momento, eso sí, el espectáculo debe continuar.