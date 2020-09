El ataque de María Jesús Montero al PP que se le vuelve en contra: "¡Ha dicho la verdad!"

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prórroga de los ERTE hasta el 21 de enero de 2021. El acuerdo que se ha alcanzado con los sindicatos eleva las exoneraciones de las cuotas empresariales en el caso de los ERTE de rebrote, aquellos que las empresas pueden presentar si su actividad se ve afectada por restricciones impuestas por las autoridades españolas o extranjeras.

Sin embargo, hay otro detalle que ha sido muy comentado a través de redes sociales. Sucedía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, comparecía ante los medios para anunciar cuáles son los temas principales que ha abordado el Ejecutivo.

Rosa Díez compartía a través de su perfil oficial en Twitter unas declaraciones de Montero junto con las siguientes palabras: "Esta vez sí que a Sánchez no le va a quedar otro remedio que hacer una crisis de Gobierno y cesar a su ministra portavoz. ¡Mira que utilizar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para decir una verdad!", ironizaba.

Esta vez sí q a Sánchez no le va a quedar otro remedio que hacer una crisis de Gobierno y cesar a su Ministra Portavoz. ¡Mira que utilizar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para decir una verdad! pic.twitter.com/5VC0qnCnLZ — Rosa Díez (@rosadiezglez) September 29, 2020

María Jesús Montero tenía el siguiente desliz verbal: "El Partido Popular se está negando a incumplir la Constitución en una suerte de rebelión o insumisión constitucional que no conoce precedentes en nuestro país". Un traspiés que acumula 652 retweets y 1.000 'likes'.

Algunos usuarios se tomaban con humor el error, pues no lo entendían. Estas palabras llegan tras las réplicas desde el Gobierno a la monarquía o la inhabilitación de Quim Torra. Noticias que han dado mucho de qué hablar por lo que suponen en la integridad del país. Es más, en un momento determinado el ya expresident de la Generalitat llegó a asegurar que la Constitución no es un fármaco contra el virus. Siempre contundente en sus palabras y esperando lograr la autodeterminación de Cataluña. Desde el PP catalán, pedían a Sánchez que garantizase en su condición de presidente del Gobierno el cumplimiento de la sentencia contra Torra y el orden en esta autonomía.

Recordamos otros errores dialécticos del Gobierno

Espinosa de los Monteros se dirigía a Carmen Calvo con la siguiente pregunta: "¿Piensa hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado?". A lo que ella respondía: "No hay que restituir lo que no ha existido". Una situación que se tomaba el diputado de Vox con humor: "Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los dos años que Sánchez lleva al frente".

pic.twitter.com/yY8ySuvEB1 — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) June 24, 2020

El grupo socialista acaba aplaudiendo la afirmación de Carmen Calvo. Un apoyo de su bancada que parece no entender lo surrealista de lo que acababa de decir la política.